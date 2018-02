‘Idool’-finalist vergiftigd: van beenbreuk tijdens fanreis tot coma

Oostende -

Andrei Lugovski (34), de Vlaamse klassieke tenor die in 2007 bekendheid verwierf met zijn deelname aan de populaire VTM-talentenjacht Idool, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een ernstige vergiftiging. Het parket onderzoekt of ­iemand hem naar het leven staat. De opmerkelijke zaak begon met een beenbreuk tijdens een fanreis.