Toekomst van de trein krijgt vorm: NMBS mag ticketprijzen zelf aanpassen

De tarieven bij de NMBS zullen in de toekomst niet langer afhangen van de stiptheidscijfers. Het loon van het topmanagement zullen ze dan weer wel ­beïnvloeden. Dat staat in het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst, samen met nog zeven ­andere voorstellen.

COMMENTAAR. “Als de plannen een kans krijgen, snelt de NMBS de rest van het peloton dat stilstaat in de file voorbij”

De NMBS mag de prijs van abonnementen voor woon- en werkverkeer en van gewone treinbiljetten de ­komende vier jaar met maximaal twee procent optrekken bovenop de index. Dat staat in het ontwerp voor de nieuwe beheersovereenkomst voor de ­periode 2018-2022, waarin de ­re­gering en het spoor taken en doelen vastleggen.

De prijzen van treintickets- en abonnementen is nu gekoppeld aan de stiptheid van de trein. Daarover is in het ontwerp, dat De Standaard kon inkijken, niets terug te vinden. De stiptheidscijfers zullen wel het loon van het topmanagement beïnvloeden. Op basis van de voorlopige tekst krijgt de NMBS meer vrijheid om haar eigen tarieven te bepalen.

De vorige beheersovereenkomst ­dateert uit 2008. Daardoor kon ze niet inspelen op maatschappelijke evoluties zoals flexibele en glijdende werkuren. Het spoor zal nu wel reizigers mogen lokken met lagere tarieven buiten de spitsuren en speciale formules voor werknemers die bijvoorbeeld twee dagen per week thuiswerken.

Het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wijst erop dat de tekst een zeer voorlopige versie is. “Maar we zitten in de laatste rechte lijn.”

De plannen van de NMBS:

Wifi: Om internet op de treinen te krijgen, zal de NMBS proberen ­samen te werken met andere bedrijven. Eerder zei CEO Sophie Dutordoir al dat de maatschappij zelf geen wifi zal aanbieden.

Loket blijft (voorlopig): Zeker tot eind 2020 zal het “traditionele loket, in alle stations waar zo’n dienst nu wordt aangeboden, behouden blijven”. Ook stations en stopplaatsen worden “in principe” tot dan niet geschrapt.

Fietspaden: Tegen eind maart maakt de NMBS een lijst op van de spoorwegbeddingen die niet meer gebruikt worden. Daar kan dan eventueel een fietspad worden aangelegd.

Minder energieverbruik: De NMBS wil haar energieverbruik tegen 2022 verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door zuiniger te rijden en over te schakelen op ledverlichting.

Sneller compensatie: Pas als een trein minstens een uur vertraging heeft, krijgen passagiers nu een compensatie. Dat wordt verlaagd naar een halfuur. Dan wordt de helft terugbetaald. Vanaf een uur vertraging krijgen ze de volle pot.

De ‘one man car’: Volgens het one man car-principe is de bestuurder het enige personeelslid aan boord en staat die in voor alle taken, waar­onder ook het sluiten van de deuren. De treinbegeleider zou dan verdwijnen.

De ‘all-in-Pass’: Tegen eind 2020 moet de NMBS bestuderen of het een all-in-Pass kan aanbieden voor frequente klanten. Die pas combineert vervoersmogelijkheden, zoals trein-bus-deelwagen of trein-bus-fiets.