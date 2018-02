Bij KAJ en rechtenstudent, maar Omran weet na 10 jaar wachten nog steeds niet of hij asiel krijgt

Herzele -

Hij studeert rechten, woont met zijn ouders en broers in het Oost-Vlaamse Herzele en kan zich na tien jaar niet meer inbeelden ooit nog naar Afghanistan terug te keren. Toch zit die kans er na al die tijd nog steeds in. De ­22-jarige Omran is één van de 584 asielzoekers die langer dan vijf jaar in België is, en voor wie staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de komende maanden eindelijk een beslissing wil. “We blijven hopen.”