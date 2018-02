POLL. Wie verdient de Gouden Schoen?

Vanavond weten we wie de 64ste Gouden Schoen wint, al lijkt de verkiezing niet echt spannend te worden: Ruud Vormer van Club Brugge is torenhoog favoriet om José Izquierdo op te volgen. Vond u de 29-jarige Nederlander afgelopen jaar ook de beste voetballer op onze velden? Of schuift u een andere naam naar voren?