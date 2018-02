Ruim vier maanden na verkiezingen: “Akkoord over Duitse coalitie”

De Duitse partijen CDU, CSU en SPD hebben volgens het Duitse weekblad Der Spiegel woensdag hun coalitiegesprekken afgesloten. Er is een akkoord over een regeringscoalitie, melden onder andere Der Spiegel en Handelsblatt.

Het Duitse persagentschap DPA is voorzichtiger en spreekt over een doorbraak bij de verdeling van de toekomstige ministeries tussen de partijen. Volgens het agentschap volgt een definitief akkoord.

Aanvankelijk hadden de partijen het doel om afgelopen zondag de onderhandelingen af te ronden. Maandag en dinsdag waren nog reservedagen, maar toch duurde het nog tot woensdag vooraleer de partijen hun akkoord bereikten, aldus nog het Duitse weekblad Der Spiegel.

SPD haalt drie belangrijke ministeries binnen

De centrumlinkse sociaaldemocratische partij (SPD) heeft drie belangrijke ministerie binnengehaald bij de coalitiegesprekken: Buitenlandse Zaken, Financiën en Werk en Sociale Welvaart. Dat vernam het Duitse persagentschap DPA bij de onderhandelaars.

Buitenlandse Zaken en Werk had de partij ook al op zak bij de vorige zogeheten “grote coalitie” (GroKo) met de christendemocraten (CDU) van Bondskanselier Angela Merkel en de zusterpartij CSU. Die coalitie regeerde sinds 2013.

Het ministerie van Financiën is een grote winst voor de SPD, want de partij neemt dat ministerie over van de CDU. De CSU krijgt het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat grotere bevoegdheden zal hebben. Horst Seehofer, leider van de christelijke sociale unie CSU, zal een nieuw en uitgebreid ministerie van Binnenlandse Zaken leiden in de nieuwe Duitse regeringscoalitie. Dat zeggen partijfunctionarissen. Seehofer, een gewezen minister van Gezondheid, zal met zijn nieuwe baan in Berlijn belast worden met immigratie, vluchtelingen en binnenlandse veiligheid.

De CSU zal ook de ministeries voor Verkeer, Digitaal en Ontwikkelingssamenwerking in handen krijgen.

De 463.723 leden van de SPD zullen nog hun zegje over de coalitie kunnen doen in een referendum. Het resultaat daarvan wordt het eerste weekend van maart verwacht. Pas dan kan de regering worden gevormd.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had een woensdag geplande ontmoeting met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni nog enkele uren uitgesteld, door de coalitiegesprekken tussen de partijen.

Duitsland probeerde sinds de verkiezingen van september een nieuwe regering te vormen.