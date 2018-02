Nieuwe beelden rond mysterieuze dood Ivana Smit (18) opgedoken: “Een ijkpunt in het verhaal”

Rond de dood van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (18) zijn nieuwe camerabeelden opgedoken. Op opnames van bewakingscamera’s is te zien hoe de jonge vrouw door de Amerikaan Alexander Johnson (45) een Maleisische discotheek wordt uitgedragen. Samen met een selfie die Ivana vlak voor haar dood nam, vormen de beelden een “ijkpunt in het verhaal”, stelt de advocaat van de nabestaanden.

Ivana was op 7 december van vorig jaar aanwezig in het appartement van een Amerikaans koppel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Daar viel ze van de twintigste verdieping van een balkon naar beneden. Veertien verdiepingen lager werd haar levenloze lichaam aangetroffen. Op dat moment was ze naakt. Uit de eerste lijkschouwing zou blijken dat de Belgisch-Nederlandse een cocktail van vier soorten drugs in haar lichaam had.

Nu zijn er nieuwe beelden vrijgekomen in de zaak. Daarop is te zien hoe het Amerikaanse koppel en Ivana een club verlaten. Opvallend is dat de man van het stel, de 45-jarige Alexander Johnson, Ivana draagt. Het lijkt een ogenschijnlijk gezellig tafereel, maar hoe de vork in de steel zit, blijft gissen. Ook voor de familie van Ivana. Fred Agenjo, de oom van de tiener, en Sebas Diekstra, de advocaat van de nabestaanden, spraken gisteren in de Nederlandse talkshow Jinek over de vorderingen in de zaak.

Machteloosheid

“Ik wou dat ik kon zeggen dat het de goede kant op gaat, maar dat is helaas niet zo”, aldus oom Fred. “We hebben het als familie erg moeilijk om de hele situatie een plek te geven en daadwerkelijk toe te komen aan verwerking van datgene wat er is gebeurd.” Bij de nabestaanden heerst er nog veel onduidelijkheid en een gevoel van machteloosheid, klinkt het. “Je wilt wat doen. Je wilt dat er iets gebeurt, maar voor ons gevoel gaat dat allemaal niet snel genoeg, niet doortastend genoeg.”

Als voorbeeld geeft hij hoe de vader van Ivana, die na haar dood direct naar Kuala Lumpur vloog, werd afgewimpeld door de lokale autoriteiten. Volgens Agenjo was de conclusie “vanaf dag één” dat de jongedame van het balkon was gevallen. “Haar vader werd gezegd: ‘Ze had drugs en alcohol in haar bloed, het zal wel een ongelukje zijn. We laten het hierbij.’”

De selfie die Ivana met de vrouw van het Amerikaanse koppel nam, vlak voor haar dood.

LEES OOK: Privédetective: “Dood van Ivana Smit was duidelijk geen tragisch ongeval”

Blauwe plekken

Maar de familie liet het daar niet bij zitten en inmiddels kwamen er heel wat zaken aan het licht, die de gedachtegang van de Maleisiërs in twijfel trekken. Zo bleek uit een latere lijkschouwing door een Nederlandse patholoog dat Ivana een blauwe plek had op haar achterhoofd. Die liep ze vlak voor haar dood op. Ook aan de binnen- en buitenkant van haar arm werden verschillende blauwe plekken aangetroffen. “Die zijn nog niet te duiden. Je kunt niet zeggen dat het greepsporen zijn of niet. Maar ze zouden ongeveer een uur tot twee uur voor haar dood zijn ontstaan”, verklaart advocaat Diekstra.

“Met dat letsel op haar achterhoofd en op haar arm, dan krijg je natuurlijk een heel scenario in je hoofd van: ‘Wat is er die twee uur voor haar dood dan allemaal gebeurd?’”, aldus de advocaat nog. De patholoog vermoedt bovendien dat Ivana mogelijk al overleden was voor ze van het balkon viel. Daar heeft hij een aantal argumenten voor.

Discotheek uitgedragen

En dan zijn er de nieuwe beelden van de discotheek. Diekstra noemt die “een ijkpunt in het verhaal”. De beelden werden om 05.22 uur genomen. Om 07.30 uur stuurde Ivana nog een selfie van zichzelf met de vrouw van het koppel naar haar vriend. Tweeëneenhalf uur later -om 10.00 uur in de ochtend- werd ze dood aangetroffen.

Foto: Jinek/De Telegraaf

“Er zijn zo veel alarmbellen, dit moet gewoon tot de bodem uitgezocht worden”, zegt de advocaat. Hij haalt daarbij de verklaringen van het Amerikaanse echtpaar aan. Naar eigen zeggen sliepen zij op het moment van Ivana’s dood. De vrouw bracht ’s ochtends nog hun kindje weg naar school, maar toen ze terugkwam dook ze weer in bed. De spullen van Ivana zag ze dan blijkbaar over het hoofd, vraagt Diekstra zich af. “Die verklaringen zijn op dit moment zo ongeloofwaardig, daar willen we het fijne van weten.”

Drug

Een ander belangrijk detail dat Diekstra onderzocht wil hebben is het feit dat het lichaam van Ivana nog niet begonnen was met het afbreken van één van de drugs. “Dat zou betekenen dat die drug relatief kort voor haar dood toe zou zijn gediend of in zou zijn genomen.” Diekstra wil daarover dan ook wat vragen beantwoord hebben. “Van wie heeft ze dat gekregen? Is dat appartement wel doorgezocht? Is die drug bij de man aangetroffen? Daarom snakken wij naar dat dossier, waar hopelijk die antwoorden in staan.”