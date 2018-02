Een ruimtetrip, maar ook een egotrip: hoe straf is de raketstunt van Elon Musk?

“De beste vuurwerkshow ooit”, zei Elon Musk. Dat zou zijn raketlancering geweest zijn als de hele boel op het lanceerplatform ontploft was. Maar het lukte. Dus is zijn Falcon Heavy-raket op weg naar Mars. En zal een kersrode Tesla-cabrio binnen een maand of zes rond de planeet zweven. Een egoprojectje van de uitvinder-ondernemer. Maar ook een belangrijke stap in zijn plan om een kolonie te stichten op Mars.

Evenzeer als het een ruimtetrip is, is het een egotrip. Elon Musk en zijn ruimtebedrijf SpaceX lanceerden gisteravond de Falcon Heavy, de zwaarste raket ter wereld. Als cargo, in de kop van de raket: ...