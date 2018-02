Verkopers moeten nu ook experts sociale media zijn

Dat de digitale transformatie genadeloos inhakt op de retailsector, is geen geheim. Een gevolg is wel dat verkopers in schoenenwinkels of kledingzaken een andere benadering moeten hanteren om klanten te overtuigen. Zo moeten ze kaas gegeten hebben van sociale media en meer dan ooit een warm, persoonlijk gevoel kunnen geven aan het kooplustige publiek.

"Het klopt dat er van ons verkoopspersoneel veel meer verwacht wordt dan vroeger", zegt André Remans van Schoenen Remans in Genk. "Ze staan bijvoorbeeld in voor het voeden van onze Facebookpagina met allerlei nieuwtjes en aanbiedingen. Gelukkig hebben we veel jonge mensen in dienst, die zijn opgegroeid met sociale media en hier dus graag mee bezig zijn. Voor oudere medewerkers zou dat een ander verhaal zijn."

Het belang van sociale vaardigheden in de verkoop neemt toe. "Vroeger moest je natuurlijk ook vriendelijk en hulpvaardig zijn", weet André Remans. "Maar nu wordt daar echt het verschil mee gemaakt. Door de webwinkels vliegen de prijsgunstige aanbiedingen de klanten om de oren, en af en toe gaan ze daar op in. Het percentage van vaste klanten neemt af. De enige manier om dat te counteren is de aandacht van ons verkoopsteam voor vriendelijkheid en productkennis. Dat is een combinatie van persoonlijkheid en permanente vorming en opleiding. Op een vriendelijke manier klanten adviseren is een enorme meerwaarde in de winkelverkoop. Het objectief van ons personeel is dat elke klant met een glimlach en een goed gevoel bij ons naar buiten stapt."

Team

Het is op die vaardigheden dat verkoopsters (v/m) gerekruteerd worden. "Het aantal kandidaten op vacatures is nog steeds enorm", aldus André Remans. "In dat opzicht verschilt de retail misschien van andere sectoren. Het laat ons toe nog meer gericht te zoeken naar mensen met het juiste profiel: een goede talenkennis, een natuurlijke vriendelijkheid, mee zijn met de moderne technieken, leergierig zijn, enzovoort. Ook belangrijk: de nieuwkomers moeten passen in het team. Er is niets zo contraproductief in de verkoop als collega's die niet kunnen samenwerken. Dat straalt onvermijdelijk af op de klanten en dus ook op de resultaten. Wij houden het liever positief."

Sfeer

Bart Huysman van Cosine Concept Store in Hasselt, is het helemaal eens met zijn collega uit Genk. "Zonder aanwezigheid op sociale media red je het vandaag niet meer", zegt hij. "De verkoop is erg afhankelijk van de sfeer die je schept, zowel digitaal als in de winkel. Het draait allemaal om beleving. Op die manier kunnen we het verschil maken met de retailers op internet."

>

>

>