Vrouw (43) omgebracht in Schaarbeek: partner overgeleverd aan ons land

Schaarbeek - De partner van de 43-jarige vrouw die op 10 januari dood is aangetroffen in haar woning in Schaarbeek, is door het Franse gerecht overgeleverd aan België en is door de Brusselse onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket. De man, de 31-jarige Z.G., heeft de feiten gedeeltelijk bekend en is in verdenking gesteld voor doodslag, aldus nog het parket.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd op 10 januari in de loop van de avond aangetroffen in haar woonst aan de Diamantlaan. De politie werd rond 19 uur verwittigd van de vondst van het lichaam en stelde op haar beurt het Brusselse parket op de hoogte. Dat stapte ter plaatse af met het gerechtelijk lab en een wetsdokter. Uit de eerste vaststellingen van de dokter bleek dat het meer dan waarschijnlijk ging om een verdacht, gewelddadig overlijden en die vermoedens werden later ook bevestigd door de autopsie.

Het parket opende een gerechtelijk onderzoek voor doodslag en daarin kwam al snel de partner van de vrouw, de 31-jarige Z.G., in het vizier als verdachte. De man was intussen naar Frankrijk vertrokken en werd daar op 18 januari opgepakt op basis van het internationaal aanhoudingsbevel dat de onderzoeksrechter had afgeleverd.

“Vorige week is hij aan België overgeleverd en verhoord door de onderzoeksrechter in Brussel”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Tijdens dat verhoor heeft hij de feiten gedeeltelijk bekend. Hij is in verdenking gesteld voor doodslag en onder aanhoudingsbevel geplaatst.”