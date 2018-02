Grondpersoneel Lufthansa krijgt tot 6 procent meer loon

Het grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa krijgt de komende jaren tot zes procent loonopslag. Dat zijn de directie van Lufthansa en de vakbond Verdi na lang onderhandelen overeengekomen.

De nieuwe cao heeft betrekking op ongeveer 30.000 werknemers en voorziet per 1 februari met terugwerkende kracht in een eerste loonsverhoging van 3 procent, zo lieten beide partijen woensdag weten. Een tweede loonopslag is gekoppeld aan de economische resultaten en volgt op 1 mei 2019.

Indien de verschillende betrokken onderdelen van Lufthansa (Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik en LSG Sky Chefs) genoeg margeverbetering laten zien, gaat het om nog eens 3 procent, zo niet blijft de tweede loonsverhoging beperkt tot 1,8 procent.

De cao loopt tot en met september 2020.