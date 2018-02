Bart De Pauw neemt ontslag bij eigen productiehuis Koeken Troef!

Bart De Pauw heeft ontslag genomen als zaakvoerder van Koeken Troef!, het productiehuis dat hij tien jaar geleden zelf mee heeft opgericht. Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad.

Bart De Pauw kwam in november van vorig jaar in opspraak wegens meerdere beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De tv-maker stuurde op 10 november 2017 zelf een videoboodschap de wereld in met de melding dat de VRT daarom de samenwerking met hem had stopgezet. Ook de tv-quiz ‘Twee tot de Zesde Macht”, die De Pauw presenteerde, werd meteen van het scherm gehaald. Aan een terugkeer, met mogelijk Jeroen Meus als presentator, wordt op dit moment gewerkt.

De publicatie in het Staatsblad.

De beslissing van het ontslag werd genomen tijdens een buitengewone algemene vergadering op 19 januari. “Bart De Pauw heeft zelf de beslissing genomen om zich terug te trekken als zaakvoerder”, heeft Hilde Timmermans van Koeken Troef! aan Knack laten weten. “Hij heeft dit gedaan omwille van de sereniteit in het dossier. Ook wij van Koeken Troef! streven dat na en zullen ons beperkten tot deze mededeling.”

Voorlopig is niet bekend of De Pauw een andere rol zal gaan spelen binnen het productiehuis. Zijn echtgenote Ines De Vos is nu de enige zaakvoerder.

De VRT heeft aangegeven niet te zullen reageren op het vertrekt van De Pauw. “Dit is een interne beslissing van het productiehuis, het is niet aan ons om er op te reageren”, luidt het woensdagmiddag bij de persdienst van de openbare omroep.

Hoe kwam de zaak aan het licht?

Na het losbarsten van de #MeToo-campagne vorig jaar stuurde de VRT een oproep rond naar alle medewerkers. Wie het slachtoffer was geworden van grensoverschrijdend gedrag, kon dat anoniem melden aan de vertrouwenspersoon van de openbare omroep. Meerdere vrouwen deden dat en beschuldigden Bart De Pauw. De directie van de openbare omroep besliste na twee gesprekken met de televisiemaker om de onderlinge samenwerking met De Pauw stop te zetten.

Het was Bart De Pauw zelf die op 10 november het nieuws bekendmaakte met een videoboodschap. “Beste mensen, ik heb een heel belangrijke mededeling te doen”, zo luidde het. “Een mededeling die ik niet graag doe, maar de huidige omstandigheden dwingen mij om ze toch te doen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen grap. De VRT-directie heeft mij te kennen gegeven dat zij de samenwerking na dertig jaar met mij onmiddellijk stopzetten.”

Wat wordt Bart De Pauw precies verweten?

Uit de getuigenissen van de vrouwen blijkt dat het om een vorm van stalking gaat waarbij Bart De Pauw gedurende lange periodes vaak grote hoeveelheden expliciete, soms vulgaire sms’en stuurde naar vrouwen die meewerkten aan producties waarover hij de leiding had. Soms zocht hij ze zelfs onverwacht en ongevraagd thuis op. Ze voelden zich door hem gemanipuleerd en in een hoek gedreven, zo luidt het. “Omdat De Pauw vaak verschillende leidinggevende functies op de set combineerde.” De feiten waarop de VRT zich baseerde hebben zich de voorbije tien jaar afgespeeld.

Advocate Christine Mussche. Foto: jimmy kets

Wie deed de meldingen?

De vrouwen in kwestie deden hun getuigenis op basis van anonimiteit, hun namen werden niet bekendgemaakt. Ze hebben met Christine Mussche wel een gezamenlijke advocaat onder de arm genomen. Volgens een goede bron zouden al meer dan tien vrouwen zich bij de advocate hebben gemeld.

“Het enige wat deze vrouwen wilden, was dat het zou stoppen”, aldus Mussche enkele maanden gelden. “Ze wilden dat het in de toekomst niet meer zou gebeuren. Daarom zijn enkelen onder hen naar de preventie­adviseur van de VRT gestapt. Ik voel geen revanchisme bij deze vrouwen, of een haatdragende houding. Dat de zaak naar buiten is gekomen, betreuren ze zelfs. De ampleur die de hele zaak gekregen heeft, konden ze niet inschatten.”

Wat zijn de gevolgen?

De VRT heeft de samenwerking met Bart De Pauw stopgezet. De samenwerking met productiehuis Koeken Troef! werd bekeken, zo meldde Bob Vermeir, manager communicatie bij de VRT in november. “Aangezien Bart De Pauw, als presentator, regisseur, acteur, bedenker, bij elke productie van Koeken Troef! betrokken is, schorten we de samenwerking voorlopig op.”

Enkele dagen na het verschijnen van de videoboodschap deed het Antwerpse gerecht een huiszoeking in de VRT-gebouwen. Onder meer CEO Paul Lembrechts werd gehoord en er werden verschillende documenten in beslag genomen. Het parket wil vermoedelijk een onderzoek naar stalking of belaging voeren, waarvoor Bart De Pauw strafrechtelijk vervolgd kan worden. “We willen de waarheid achterhalen”, luidde het bij het parket. Bart De Pauw sprak toen ook al over juridische stappen tegen de VRT en nam ook een advocaat onder de arm.

Vier volgde het voorbeeld van de VRT niet en bleef ­samenwerken met Bart De Pauws productiehuis Koeken Troef!. Het bedrijf werkt momenteel aan een nieuw programma voor Vier. “Maar Bart De Pauw speelt niet mee in het programma en ook een uitzenddatum is er nog niet”, aldus Kristof Demasure, woordvoerder van Vier, in november.

Bart De Pauw als presentator van ‘Twee tot de Zesde Macht’. Foto: vrt

Waar kennen we Bart De Pauw van?

De 49-jarige Bart De Pauw staat al jaren aan de top van de Vlaamse televisie. Toen hij 17 was, schreef hij een brief aan Frank Dingenen. Of hij mocht figureren in ‘Meester, Hij Begint Weer?’ Hij mocht, maakte met zijn grote mond een paar grappen die volgens hem in het programma zouden passen, en kon aan de slag als scenarioschrijver en acteur.

De grote doorbraak kwam er met ‘Buiten De Zone’. Later volgden nog de erg populaire programma’s ‘Schalkse Ruiters’, ‘Het Geslacht De Pauw’, ‘Willy’s en Marjetten’, ‘De Mol’, ‘Quiz Me Quick’ en ‘De Biker Boys’. Verder bouwde hij ook een carrière op als acteur, scenarist en quizmaster. Zo presenteerde hij vorig jaar ook nog de tv-quiz ‘Twee tot de Zesde Macht’.

