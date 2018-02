VS gaat Noord-Korea “zwaarste en meest agressieve” sancties ooit opleggen

De Verenigde Staten gaan de sancties tegen Noord-Korea stevig opschroeven. Wat heet: het zullen de “zwaarste en meest agressieve” economische strafmaatregelen ooit zijn. Dat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence woensdag bekendgemaakt.

Pence is momenteel op bezoek in Japan. De Amerikaan liet tijdens een persconferentie zijn land en Japan nauw met Zuid-Korea zullen samenwerken in de crisis rond Noord-Korea.

“De VS zullen zij aan zij blijven staan met Japan, Zuid-Korea en andere bondgenoten in de hele regio totdat de globale doelstelling van een denuclearisering van het Koreaanse schiereiland is bereikt en de provocaties en bedreigingen door Noord-Korea zijn beëindigd”, aldus Pence.

Hij liet verder weten de druk op het regime in Pyongyang te zullen blijven maximaliseren. Daartoe zal Washington binnenkort een reeks nieuwe sancties tegen Noord-Korea aankondigen. Wat die precies inhouden is niet duidelijk.