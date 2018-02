Belangenvereniging: “Reizigers met abonnement in de spits mogen niet gestraft worden”

Brussel - TreinTramBus (TTB), de belangenvereniging van de gebruikers van het openbaar vervoer, wil niet dat de flexibele tarieven die NMBS volgens het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst 2018-2022 mag gebruiken, ten koste gaan van de abonnees. “Voor ons is het belangrijk dat abonnees niet gestraft worden als zij tijdens de spits rijden”, stelt TTB-voorzitter Stefan Stynen.

De Standaard berichtte woensdag over het ontwerp van de nieuwe beheersovereenkomst 2018-2022 tussen de NMBS-groep en de overheid. In die voorlopige versie staat dat NMBS reizigers via lagere tarieven en kortingen mag proberen overtuigen om te reizen buiten de spitsuren. Ook mag de vervoersmaatschappij tijdens de komende vier jaar de prijs van abonnementen voor woon-werkverkeer en van gewone treinbiljetten optrekken met maximaal twee procent boven op de index. Daarmee kan NMBS inspelen op de evolutie van meer flexibele, glijdende werkuren.

TTB begrijpt dat NMBS er belang bij heeft om mensen te laten reizen in de daluren, en vindt bepaalde kortingen in de daluren en vrijetijdsformules bespreekbaar. De organisatie wil wel garanties dat de abonnees niet getroffen worden. Want, zo klinkt het, niet iedereen heeft de vrijheid te kiezen voor glijdende uren. “Veel mensen, vooral de mensen met de laagste inkomens, hebben vaak de meest strikte regels op vlak van werktijd. Het zou bijzonder zuur zijn als zij bestraft worden”, aldus Stynen.

De voorzitter waarschuwt ook voor het effect op het gebruik van personenwagens. “De concurrentiepositie van de trein tegenover het wegvervoer mag niet verslechteren. Daar spreekt men al jaren van rekeningrijden, maar dat is nog niet gebeurd.”