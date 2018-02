Drie Duivels maken kans op titel van Premier League-speler van de maand januari

Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) en Jan Vertonghen (Tottenham) zijn woensdag genomineerd voor de titel van Premier League-speler van de maand januari. De drie Rode Duivels moeten het opnemen tegen de Argentijn Sergio Agüero (Manchester City), de Deen Christian Eriksen (Tottenham) en de Engelsman Callum Wilson (Bournemouth).

De Bruyne was ook in de eerste maand van 2018 de drijvende kracht bij City, en blonk bij de autoritaire leider uit met onder meer een doelpunt en assist in de 3-0 zege tegen West Brom. Ook Hazard was, met een treffer in de topper tegen Arsenal en twee goals tegen Brighton (0-4), een lichtpunt in een maand waar Chelsea vooral met punten morste. Vertonghen is tot slot ook zonder zijn geblesseerde maatje Toby Alderweireld een onmisbare pion in de Tottenham-defensie.

Hazard won de prijs al in oktober 2016, Vertonghen in maart 2013. De Bruyne veroverde de trofee nog nooit. Marouane Fellaini (toen Everton) was in november 2012 de eerste landgenoot die de eer te beurt viel, waarna ook Christian Benteke (toen Aston Villa) in april 2015 volgde. In maart 2017 kroonde Romelu Lukaku (toen Everton) zich als laatste belg tot winnaar.