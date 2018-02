Brusselse brouwerij wil klimaatimpact verminderen met CO2-neutraal bier

Brussel / Sint-Gillis - De Brusselse brouwerij Beerstorming uit Sint-Gillis heeft van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2Logic en het inspectie- en certificatiebedrijf Vinçotte het CO2-Neutrallabel gekregen voor haar bier BS#0028 GMGK. Beerstorming zet zo haar intenties om de klimaatimpact te verminderen in de verf. Vanaf 1 maart ligt het bier in de rekken.

Beerstorming nam verschillende maatregelen om naar een CO2-neutraal bier te gaan, zoals de overschakeling op groene stroom of het hergebruik van hun flesjes. Toch blijft er een restuitstoot bestaan in het productieproces die niet te vermijden is. Om die impact op het klimaat toch volledig tot nul te reduceren, besloot Beerstorming om haar productieprocessen te compenseren door het klimaatproject “Saving Trees” in Oeganda te steunen via het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2Logic.

“Het verkrijgen van het CO2-Neutrallabel garandeert dat dit bier CO2-neutraal is”, vertelt Antoine Geerinckx van CO2Logic. “Dit werd bepaald volgens een nauwkeurige berekening, verschillende reductiemaatregelen en vervolgens de compensatie van de huidige restuitstoot. Dit label is uitsluitend voor de bedrijven die zich inzetten voor het klimaat.”

Beerstorming wil zich op deze manier actief inzetten voor het klimaat en is met zijn CO2-neutrale bier BS#0028 GMGK een voorloper in België. Gemiddeld is een liter bier goed voor de productie van 3 kilogram CO2, of het equivalent van de uitstoot van een rit van ongeveer 21 km met een diesel- of benzinewagen.