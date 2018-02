Acht en vijftien jaar cel voor ouders die dochter jarenlang folterden: brandwonden om haar een lesje te leren

Charleroi - De correctionele rechtbank van Charleroi heeft woensdag een moeder en vader uit Farciennes veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk acht en vijftien jaar voor herhaaldelijke foltering van hun dochter. Het meisje werd dagelijks geslagen en gegeseld door haar vader, die op oude wonden sloeg om te verhinderen dat ze zouden genezen. Ook verbrandde hij haar voeten met een lasijzer.

Het meisje was in het atheneum van Châtelet vrijwel volledig gesluierd. Onder haar kledij verborg de adolescente de littekens van de mishandelingen die ze sinds de derde kleuterklas onderging.

Haar lijdensweg kwam in september 2016 aan het licht. Ze werd samen met haar vader ontboden en stemde ermee in een deel van haar lichaam te tonen, dat vol blauwe plekken stond. “Ze legde uit dat ze de dag daarvoor met een honkbalknuppel was geslagen en dat ze sinds de leeftijd van 6 jaar vrijwel dagelijks geslagen werd”, zei de advocate van de burgerlijke partij op het proces.

Brandwonden

Behalve bloeduitstortingen en breuken had het slachtoffer brandwonden aan de voeten. “Ze vertelde dat haar vader haar met Colsonbandjes vastbond en met een lasijzer verbrandde om haar te leren dat ze naar de hel zou gaan als ze een zonde beging”, aldus het parket. “Hij verbrandde vooral de huid tussen de tenen en sloeg erop om te verhinderen dat de wonden zouden helen. Haar voeten waren zo gezwollen dat ze schoenmaat 41 moest dragen, terwijl ze maat 37 had.”

Koranverzen op de muur

Na de verklaringen die ze had afgelegd, werd meteen een huiszoeking gedaan in de gezinswoning, waar een honkbalknuppel en een kabel werden aangetroffen waarmee het meisje werd geslagen. “De muren van het huis stonden vol verzen uit de Koran, maar er was geen speelgoed en er waren geen bedden voor de vier kinderen. De vader vernam de geboorte van zijn dochter nadat hij pas getrouwd was met een andere vrouw. Hij heeft haar fysiek en psychologisch doen betalen”, concludeerde het parket, dat achttien jaar cel vorderde voor de vader en twaalf jaar voor de moeder.

De ouders ontkenden de feiten, in tegenstelling tot hun advocaten. De advocaat van de vader, meester Bovy, maakte gewag van een culturele ontkenning en van de vrees dat een bekentenis de schande over de familie zou afroepen. Meester Aubry pleitte dat zijn cliënte op de hoogte was van de feiten, zonder de ernst ervan te beseffen, en dat ze trachtte in te grijpen, maar dat het geweld zich dan tegen haar keerde.

De rechtbank merkte woensdag op dat de moeder valse attesten liet opmaken door een arts en dat ze beweerde dat haar dochter bloeddrukproblemen had om haar afwezigheden te rechtvaardigen.

Mohamed B. werd meteen na de uitspraak van de rechtbank aangehouden. Voor de moeder werd niet de onmiddellijke aanhouding bevolen.