Ecopower wil zonnepanelen op Leuvense gevangenissen

Leuven - Ecopower praat donderdag met de Regie der Gebouwen over de plaatsing van zonnepanelen op de twee Leuvense gevangenissen. Dat heeft Dirk Vansintjan van het energiebedrijf verteld in de marge van de overhandiging van de European Green Leaf Award 2018 aan de stad Leuven. Volgens Vansintjan is er op de daken van beide strafinrichtingen circa 13.000 m2 oppervlakte beschikbaar.

De stad Leuven sloot vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met Ecopower om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Naast initiatieven om het energieverbruik efficiënter te maken, is het de bedoeling projecten op poten zetten op vlak van hernieuwbare energie. Hiertoe werd samen met andere partners LICHT Leuven (Lokaal Initiatief voor een Cooperatie Hernieuwbare Transitie) in het leven geroepen. Het initiatief moet resulteren in een coöperatieve die duurzame projecten op touw zet waarin burgers kunnen participeren.

“De gevangenissen zijn maar een deel van de gebouwen in het Leuvense die we screenen op mogelijkheden voor zonnepanelen. We kijken ook naar scholen, militaire gebouwen, brouwerijen, banken, de universiteit... We trachten de eigenaars te overtuigen om ofwel zelf een initiatief te nemen ofwel kans te bieden aan een coöperatie waarin burgers participeren”, aldus Vansintjan.

Ecopower wil wat gebeurt in Leuven overigens uitbreiden naar de hele provincie. “Leuven heeft daarover al overlegd met de buurgemeenten. In samenwerking met het provinciebestuur is het project inmiddels uitgebreid tot heel Vlaams-Brabant. We denken dat er in Vlaams-Brabant plaats is voor een viertal streekcoöperaties”, aldus Vansintjan.