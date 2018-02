Man die Pool neerstak tijdens ruzie over blikjes bier moet onmiddellijk achter slot en grendel

Tongeren / Borgloon - De man uit Borgloon die in 2016 een Poolse seizoensarbeider neerstak na een ruzie over twee blikjes bier moet onmiddellijk geïnterneerd worden. Dat heeft de correctionele rechtbank van Tongeren bevolen. Daarmee volgt de rechtbank de aanbevelingen van de deskundige die de 30-jarige M.B. onderzocht.

M.B. moest zich vorige maand verantwoorden voor de steekpartij van 19 maart 2016 waarbij een Poolse seizoensarbeider gewond raakte. De Pool mocht tijdelijk bij M.B verblijven, zodat hij een uitkering kon aanvragen bij het OCMW.

Op die bewuste dag wilde M.B. dat de Pool hem uitleg gaf waarom hij een eerder gemaakte afspraak met het OCMW had afgezegd. Toen hij merkte dat de Pool twee blikjes bier had leeggedronken sloegen de stoppen door bij M.B. en pakte hij een keukenmes waarmee hij gastarbeider bedreigde. Die kon door een openstaande venster ontsnappen, waarna M.B. hem op straat achtervolgde. Enkele getuigen hoorden de Pool om hulp roepen en zagen hoe M.B. hem twee steken toebracht met het keukenmes en daarna terug naar binnen ging. Aan de steekpartij hield de Pool twee steekwonden over in zijn borst en arm waardoor hij drie dagen arbeidsongeschikt was.

Geestesstoornissen

M.B. zat in totaal acht maanden in voorhechtenis. Na zijn vrijlating moest hij zich laten behandelen voor zijn middelengebruik en zijn geestesstoornis. De deskundige die hem na de feiten onderzocht zegt dat M.B. op het ogenblik van de ruzie aan een geestesstoornis leed en dat hij mogelijk in de toekomst een gevaar voor de maatschappij kan zijn, als hij voor zijn aandoening niet behandeld wordt. M.B. weigerde meermaals om met die behandelingen te beginnen. De deskundige kreeg gelijk toen M.B. tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating zijn moeder aanviel.

Het openbaar ministerie had op basis van het verslag van de deskundige aangedrongen op een internering en vroeg ondergeschikt een gevangenisstraf van vijf jaar. De Tongerse rechtbank volgt de aanbevelingen van de deskundige en beval de onmiddellijke internering van M.B.