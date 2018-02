Steeds meer dertigers gebruiken dienstencheques: alle regels nog eens op een rijtje

Vlaamse dienstencheques zijn populairder dan ooit bij dertigers en veertigers. Dat blijkt uit een jaarrapport van de Vlaamse Overheid, dat zich baseert op cijfers uit 2016. “We zien dat ze vooral populair zijn bij jonge gezinnen en tweeverdieners en dat zorgt voor een betere werk-privébalans”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Toch mogen dienstencheques niet voor zomaar eender welke huishoudelijke taak gebruikt worden. Een overzicht, om uw geheugen op te frissen.

Concreet mogen dienstencheques gebruikt worden voor activiteiten die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden in het kader van het dagelijkse leven, klinkt het op de site van de Vlaamse Overheid. Dat zijn ofwel activiteiten verricht in de woning van de gebruiker ofwel activiteiten verricht buiten de woning.

1. Activiteiten verricht in de woning

- schoonmaak van de woning met inbegrip van de ramen;

- wassen en strijken;

- occasionele kleine naaiwerken;

- bereiden van maaltijden.

Het moet dus steeds gaan om hulp in het huishouden. Maar een huishoudhulp bijvoorbeeld enkel ramen laten poetsen, mag dan weer niet. Het moet steeds gecombineerd worden met het schoonmaken van de woning.

De volgende klussen mogen bijvoorbeeld niét betaald worden met dienstencheques: een WC herstellen, werken aan de elektriciteit, behangen en schilderen, werken in de tuin, kleine veranderingswerken, babysitten, opvang van bejaarden of zieken, opvang en verzorging van huisdieren tijdens de afwezigheid van de eigenaar, beheers- of administratief werk voor de onderneming,...

(lees verder onder de foto)

Foto: Fred Debrock

2. Activiteiten verricht buiten de woning van de gebruiker

- boodschappen doen

Het betreft kleine boodschappen om te voorzien in de dagelijkse behoeften van de gebruiker (bijvoorbeeld: de post, de bakker of de apotheker). Maar bijvoorbeeld de aankoop van meubels, huishoudtoestellen, audiovisuele toestellen, warme maaltijden en de periodieke bedeling van kranten en tijdschriften worden niét als dagelijkse behoeften beschouwd.

- strijken buiten de woning van de gebruiker

Strijken in een lokaal van de onderneming of bij de werknemer thuis (evenals het verstelwerk aan het te strijken linnen) mag betaald worden met dienstencheques. Het vervoer van het te strijken of gestreken linnen valt dan weer niet onder een vergoeding met dienstencheques. Ook confectie- of retoucheerwerk is niet toegelaten.

- het begeleid vervoer van personen met een beperkte mobiliteit

Hulp bij verplaatsingen van gebruikers met beperkte mobiliteit of een minderjarig mindervalide kind van een gebruiker (bijvoorbeeld de gebruiker naar de dokter of naar de winkel brengen) kan betaald worden met dienstencheques.

(lees verder onder de foto)

Foto: Daniel Rys

Waarom is dat takenpakket zo afgemeten?

“Dienstencheques hadden als oorspronkelijke bedoeling om schoonmaakwerk aan huis te officialiseren. Het zwartwerk moest eruit. Bovendien was het een interessante tewerkstellingsmaatregel voor mensen uit kansengroepen”, zegt Philippe Melis, directeur dienstencheques bij Tempo-Team. Hij stelt via het systeem van dienstencheques duizenden huishoudhulpen te werk in Vlaanderen.

“Al zijn we tegenwoordig wel vragende partij om het takenpakket uit te breiden. We hebben veel laaggeschoolde mannen in dienst die ook kunnen klussen en tuinieren. Al is daar natuurlijk ook een budgettair plaatje aan verbonden. Want hoe meer taken je als consument met dienstencheques kan betalen, hoe succesvoller het concept wordt. En dan wordt het misschien onbetaalbaar voor de Vlaamse Overheid.”

(lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Wat als ik een dienstencheque gebruik om iemand in mijn tuin te laten werken? Kan iemand dat controleren?

Melis laat daarover geen twijfel bestaan. “In onze overeenkomsten met onze huishoudhulpen staat dat zoiets niet mag. Stel dat een poetshulp bijvoorbeeld plots op vraag van de klant begint te tuinieren, terwijl hij eigenlijk enkel mag schoonmaken, dan gaan we in discussie met de particulier. Al kunnen we dat nooit bij elke klant ter plaatse gaan controleren”, zegt Melis. “Bovendien bestaat er ook nog zoiets als aansprakelijkheid. Wie geselecteerd is als poetshulp, is daarvoor ook verzekerd. En dus niet om in de tuin te werken. Wanneer er dus iets gebeurt, en onze werknemer was een andere taak aan het uitvoeren, kan dat moeilijkheden geven”, verduidelijkt Melis nog.