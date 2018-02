Zeker zes doden, honderden gewonden en meer dan 80 vermisten na aardbeving Taiwan

Reddingsploegen werken met man en macht in hun zoektocht naar overlevenden nadat een aardbeving met een kracht van 6,0 op de Schaal van Richter dinsdagavond laat de oostkust van Taiwan door elkaar schudde. Momenteel zijn zes doden geteld en 258 gewonden, meer dan 80 mensen worden nog vermist, aldus het staatspersbureau Central News Agency.

De kuststad Hualien werd het ergst getroffen. Minstens vier grote gebouwen zijn er gedeeltelijk of volledig ingestort. Een 60-jarige vrouw werd levenloos onder de brokstukken van het ingestorte Marshal Hotel gehaald, waar redders proberen twee andere bedolven mensen te bevrijden. Drie mensen vonden de dood onder de brokstukken van flatgebouwen. “Toen de aardbeving begon, ging alles aan het wankelen. Ik had het gevoel, dat ik elk moment door rondvliegend puin kon getroffen worden”, vertelde lerares Yeh op een lokale tv-zender. “Ik vond het verschrikkelijk dat de aardbeving zo lang duurde”, zei Ching-ting Huang, een andere vrouw uit Hualien. Een Zuid-Koreaanse bedankte haar redders uitbundig, toen ze na tien uur slechts lichtgewond vanonder de brokstukken werd gehaald.

Woensdag werden in totaal nog meer dan 80 mensen vermist, de meesten van hen zijn bewoners van de Yunmen Cuiti Building. Het twaalf verdiepingen tellende flatgebouw helt gevaarlijk over, omdat de onderste etages zijn ingestort. De hulpdiensten proberen het gebouw met stalen balken te stutten. Volgens de redders is het niet duidelijk hoeveel bewoners zich op het moment van de aardbeving in het gebouw bevonden en hoeveel er in slaagden zich in veiligheid te brengen. Ook een ander hotel dreigt in te storten.

Op Twitter verspreide foto’s tonen opengescheurde straten en veel beschadigde gebouwen. Meer dan 40.000 gezinnen zaten tijdelijk zonder stroom of water. Bruggen en snelwegen werden gesloten om de schade op te meten. De Taiwanese presidente Tsai Ing-wen kwam ter plaatse poolshoogte nemen.

De aardbeving had volgens het Amerikaanse Geofysisch Instituut USGS een magnitude van 6,4 en vond plaats kort voor middernacht (16.50 uur Belgische tijd). Bij een aardschok met een gelijkaardige kracht twee jaar geleden kwamen in Taiwan meer dan 100 mensen om het leven. Verschillende hoge gebouwen stortten toen in. De autoriteiten achtten gesjoemel bij bouwconstructies en het niet naleven van de voorschriften medeverantwoordelijk voor de gevolgen van de aardbeving.

In de omgeving van Taiwan botsen twee tektonische platen op elkaar, waardoor de aarde wel vaker beeft op het eiland voor de Chinese oostkust. Bij een aardbeving met een magnitude van 7,3 op Taiwan in september 1999 kwamen meer dan 2.400 mensen om.