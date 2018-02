Hoelang kan u loopbaanonderbreking nemen? Hier kan u het berekenen

De RVA heeft, samen met Minister van Werk Kris Peeters (CD&V), het gloednieuwe Break@Work gelanceerd. De tool is in het leven geroepen om te berekenen voor wie en vooral voor hoelang een loopbaanonderbreking mogelijk is. Wie dus een tijdje minder of zelfs helemaal niet wil werken, kan voortaan terecht op de website. Ook de link met stress op het werk wordt gemaakt: “Als mensen zelf over hun carrière beslissen, is er minder kans op een burn-out.”

De gloednieuwe toepassing werd ontwikkeld door de Rijksdienst voor Arbeidsontwikkeling (RVA) en kwam er op vraag van minister van Werk Kris Peeters. De huidige reglementering is namelijk te complex en schrikt heel wat mensen af om zelfs nog maar na te denken over de mogelijkheden. Break@Work zou het daarentegen mogelijk maken om in enkele muisklikken na te gaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof iemand kan opnemen.

Pauzeren is populair

Maar niet enkele de complexiteit van het huidige stelsel ligt aan de bron van de tool, ook de populariteit van het thema heeft er veel mee te maken. Even een ‘break’ van ‘work’ nemen is populair: in 2017 maakten meer dan 400.000 mensen gebruik van een of andere vorm van loopbaanonderbreking, dat is ongeveer 1 op 10 werknemers. Over een periode van 5 jaar stijgt dat naar 1 op 4, over 20 jaar zelfs 1 op 3.

De RVA merkt het ook aan de interesse voor het onderwerp van werknemers uit allerlei sectoren. Dagelijks ontvangen ze ongeveer 150 berichten via het contactformulier op hun website, meer dan de helft van die vragen gaan over loopbaanonderbreking. Daarnaast gaan ook 30% van de telefoontjes die er binnenlopen over loopbaanonderbreking en is loopbaanonderbreking voor 34% van de bezoekers van de RVA-kantoren de reden van hun bezoek.

Prangende vragen

Maar wat is dat nu precies, een loopbaanonderbreking? Volgens de RVA gaat het om “een tijdelijke schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties” en dat natuurlijk “onder bepaalde voorwaarden”.

In de praktijk zit het, zoals Peeters aanhaalt, wat ingewikkelder in elkaar. Heel wat van de vragen en consultaties aan het adres van RVA gaan dan ook over de reglementering: ‘welke regimes bestaan er?’, ‘hoelang kan ik wegblijven voor mijn kind?’ en ‘hoeveel bedraagt de uitkering?’. Maar ook meer persoonlijke vragen zoals ‘hoeveel maanden nam ik eigenlijk al op en hoeveel kan ik er nog opnemen?’

Wie naar Break@Work surft, kan inloggen met je persoonlijke identiteitskaart of via een code die je kan ontvangen via de gsm. Aan de hand van een aantal vragen op de website krijgt de gebruiker te zien op hoeveel maanden hij nog recht heeft in de verschillende stelsels. De gebruiker krijgt daarop meteen enkele keuzes voorgeschoteld om aan te geven of je een tijdje wilt stoppen met werken om voor een ziek familielied te zorgen, om andere horizonten te verkennen of gewoon meer tijd wil investeren in het ouderschap. Een voorbeeld: als u in de privésector werkt en het ouderschapsverlof voor de volle 100% wilt opnemen, hebt u recht op 3 maanden verlof mét uitkering en 1 maand zonder.

Foto: Photo News

Binnen enkele weken zullen ook de bedragen van de uitkeringen worden geïntegreerd die met het type onderbreking gemoeid zijn. De toepassing biedt ook steevast een link aan naar websites die de werknemer verder op pad helpen, bijvoorbeeld over de basisvoorwaarden, hoe je een aanvraag indient of om relevante documenten voor de werkgever te downloaden.

”Architect van eigen carrière”

“Als we Werkbaar en Wendbaar Werk in de praktijk willen brengen, dan moeten we mensen de kans geven zelf architect van hun carrière te worden”, zegt minister Peeters bij de voorstelling van de applicatie. “Hen meer autonomie en mogelijkheden geven om hun arbeidstijd zelf te beheren, is belangrijk. Daarom heb ik in 2016 aan de RVA de opdracht gegeven om Break@Work te ontwikkelen. Het laat mensen toe de eigen loopbaan in handen te nemen.”

Peeters merkte bovendien op dat het een positief effect heeft op stress en burn-out wanneer mensen zelf over hun carrière (kunnen) beslissen.

FACTS & FIGURES

• In 2017 maakten meer dan 400.000 mensen gebruik van een of andere vorm van loopbaanonderbreking, dat is ongeveer 1 op 10 werknemers. Over een periode van 5 jaar stijgt dat naar 1 op 4, over 20 jaar zelfs 1 op 3.

• 43% maakt gebruik van de thematische verloven. Het gaat dan om ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand. 35% maakt gebruik van het tijdskrediet in de privésector en de overige 22% van loopbaanonderbreking in de publieke sector.

• Loopbaanonderbreking is het populairst in Vlaanderen. 73% van de onderbrekingen wordt in Vlaanderen opgenomen. 22% in Wallonië en 5% in Brussel. In 60% van de gevallen gaat het om een onderbreking met 1/5e. 25% onderbreekt het werk halftijds en slechts 17% onderbreekt het werk volledig.

• Vrouwen zijn nog steeds goed voor 68% van de onderbrekingen. Tegelijk is het percentage mannelijke loopbaanonderbrekers de laatste jaren gestaag toegenomen. 20 jaar geleden was amper 1 op 7 loopbaanonderbrekers een man, vandaag is dat 1 op 3.