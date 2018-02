Syrische vluchtelingen ontsnappen aan de oorlog in hun land, maar vriezen dood in hun vlucht naar de vrijheid

Hoewel ISIS steeds meer terrein verliest in Syrië en Irak, is Syrië lang nog niet een veilige plek. Er woedt nog steeds een burgeroorlog en ook de terreurgroep blijft voor een bedreiging zorgen. Maar voor mensen die de gruwel in hun land kunnen ontvluchten, stopt de beproeving nog niet: velen sterven van de koude tijdens hun tocht uit het land.

Zes vrouwen, twee mannen en twee kinderen die via Libanon uit Syrië probeerden weg te vluchten, kwamen een paar weken geleden tijdens hun vlucht om het leven toen ze terechtkwamen in een ijskoude sneeuwstorm. “Een legerpatrouille vond de lichamen van negen dode vluchtelingen. Zes mensen konden gered worden, maar één van hen stierf achteraf nog in het ziekenhuis”, zo stond er in een persmededeling van het Libanese leger.

Foto: AFP

Ze zijn niet de enige. Diezelfde nacht stierven nog 11 andere vluchtelingen in het gebied. Doodgevroren. En ook voor tientallen andere Syriërs wordt de hachelijke onderneming door de bergen op de grens tussen de twee landen, uiteindelijk een dodelijke trip.

Wonden door vrieskou

De 3-jarige Sarah is een van de weinigen die het overleefde. Ze ligt nu in het Bekaa Ziekenhuis, vlakbij Zahleh. Door de vriestemperaturen heeft ze een grote, donkere plek op haar voorhoofd. Ook op haar kaak heeft ze vrieswonden, net als op haar oor. De moeder van Sarah, haar zusje van 5, haar grootmoeder, haar tante en twee nichtjes kwamen om het leven in de bergen. In het ziekenhuis wordt ze bijgestaan door haar vader. Die vertrok eerder al naar Libanon om er werk te vinden en een nieuwe thuis t zoeken voor zijn familie. Maar behalve Sarah blijft er van zijn familie dus niemand meer over. Volgens de dokters in het Bekaa Ziekenhuis is het een mirakel dat Sarah nog leeft.

In erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen

Libanon, een land met zo’n 4 miljoen inwoners, telt officieel iets minder dan een miljoen Syrische vluchtelingen. In de praktijk zullen het er wellicht zeker een half miljoen méér zijn. Die vluchtelingen trekken sinds 2011 naar dat buurland na eerst hevige onrusten en daarna oorlog.

Mensen die de tocht door de bergen wel overleven, komen in het oosten van Libanon in tentenkampen terecht. Maar ook daar is het moeilijk overleven. De tenten zijn gemaakt van plastic zeilen, die niet beschermen tegen de koude of regen. “We hebben niks, enkel pijn, ziekte en lijden”, zegt Hammadi Chelbi, een Syrische vluchteling die samen met zijn familie in een vluchtelingenkamp in de Bekaa Vallei verblijft, aan Arabische nieuwszender Al Jazeera. “We zijn van alles beroofd.”

Foto: REUTERS

Een gelijkaardig verhaal bij Hussein Hassan. Samen met 11 familieleden kon hij 2 maanden geleden vluchten uit Deir ez-Zour. Maar Hussein Hassan vreest nu een andere bedreiging. “We hebben zoveel schrik van het koude weer, schrik dat onze kinderen ziek gaan worden”, zegt hij. “Onze levens zijn niks meer. We hebben enkel nog maar angst. Angst voor ziekte, angst voor de regen en er is niks om ons warm te houden.”

Hulpeloos

Stormen van de voorbije weken hebben getoond hoe hulpeloos de vluchtelingen zijn die geconfronteerd worden met de regen die met bakken uit de lucht valt en met die vriestemperaturen. Beelden tonen hoe ze met onaangepast schoeisel door ijskoude modder moeten lopen of hoe kinderen water dat in hun tenten is binnengedrongen proberen weg te werken.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

De tent van Hassan en zijn familie stortte in door het gewicht van het regenwater. De familie had geen droge kleren of geen droge dekens meer.

Vuurtjes aansteken met hout is ook niet altijd mogelijk: er is gewoon geen hout meer te vinden. Toen er nog wel voldoende hout was, veroorzaakte dat vaak ook tragedies. Zo verloor de Syrische Hamadi een van haar kinderen toen een van de tenten tijdens het koken vuur vatte. 30 andere tenten vlogen ook in brand. Zeker vijf kinderen kwamen toen om het leven. Het was lang niet de eerste keer dat er in de tentenkampen in Libanon een fatale vuurzee uitbrak.

Veel vluchtelingen wonen al meerdere jaren in de kampen. En daar worden ze niet alleen geconfronteerd met de zware weeromstandigheden en gevaarlijke leefomstandigheden, maar het krioelt er ook van ratten en muizen die ziektes verspreiden. Er zijn ook geen degelijke toiletten.

En hulp is er niet. Volgens mensenrechtenorganisaties, waarnemers en de vluchtelingen zelf was 2017 het ergste jaar tot nu toe sinds de start van de vluchtelingencrisis in Syrië. In april deed de VN nog een wanhopige oproep naar geldschieters, omdat er gewoon niet genoeg fondsen zijn om de vluchtelingen in de regio bij te staan.

Tenslotte: omdat de vluchtelingen een steeds groter deel uitmaken van de inwoners van het land, worden Libanezen ook steeds vijandiger tegenover die vluchtelingen.

Terugkeren is zelfmoord

Maar terugkeren naar Syrië is geen optie, zolang de burgeroorlog daar woedt. “Ik zou graag teruggaan. Maar terugkeren zou hetzelfde zijn als zelfmoord plegen”, zegt Abu Musa aan de Amerikaanse zender CNN. Hij woont al meerdere jaren in een van de vluchtelingenkampen. “Ze zijn aan het vechten in mijn dorp, mijn huis werd vernield.” En dus blijven Syriërs, ondanks de vele grote risico’s, naar Libanon trekken.

Foto: AFP