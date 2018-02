Manchester United nomineert jonge Belg voor ‘Doelpunt van de Maand’

Kent u Largie Ramazani? De 16-jarige aanvaller werd geboren in Sint-Agatha-Berchem en speelt sinds afgelopen zomer voor Manchester United. Met succes, want het geweldige doelpunt dat hij voor de U18 scoorde tegen Stoke City werd door de Mancunians zelfs genomineerd voor de verkiezing van ‘Doelpunt van de Maand’. De jonge belofte staat in mooi gezelschap, want ook onder meer Jesse Lingard en Anthony Martial komen in het lijstje voor.