Artsensyndicaat boos op Maggie De Block over kritiek op voorschrijfgedrag

Brussel - Artsensyndicaat Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) kan zich absoluut niet vinden in de uitspraken van minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) dat huisartsen te veel antibiotica, te veel medische beeldvorming, te veel klinische biologie, te veel antidepressiva voorschrijven en van Voka Limburg vorige week dat artsen te veel ziekteverlof voorschrijven. AADM zegt zelf te kiezen “voor een echt kwaliteitsbeleid waarbij niet besparingsdrang, maar het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor iedere patiënt centraal staat.”

“Reeds jaren krijgen huisartsen om de drie jaar een profiel van hun voorschrijfgedrag toegestuurd. Deze data zijn op zich interessant. Ze zouden de basis kunnen vormen van een echt kwaliteitsbeleid”, aldus AADM in een persbericht woensdag. “Jammer genoeg vindt de minister dit niet belangrijk, maar misbruikt ze deze info om de volgende besparingsronde door te voeren en de hele groep van huisartsen in een negatief daglicht te stellen.”

“Wij hebben een volledige hervorming van de accreditering voor artsen voorgesteld waarbij de artsen vanuit hun eigen data en leeragenda samen met hun collega’s de kwaliteit van de huisartsengeneeskunde naar een nog hoger niveau kunnen brengen”, aldus AADM in zijn persmededeling.

Concrete voorstellen

De Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) heeft ook concrete voorstellen: vooreerst een hervorming van de nomenclatuur waarbij eindelijk kwaliteitscomponenten mee worden opgenomen in de financiering en waarbij de verloning van artsen wordt gelijkgetrokken.

Vervolgens een degelijke financiering voor de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. “Het is makkelijk om te zeggen dat er te veel antidepressiva worden voorgeschreven als we als huisartsen niet de mogelijkheid hebben om de patiënt door te verwijzen naar een psycholoog. De 22,5 miljoen euro die hier voor dit jaar wordt vrijgemaakt, is niet meer dan een druppel op een hete plaat”, stelt AADM.

Tot slot pleit AADM voor een verplichte GMD-houdende huisarts als toegang tot de gezondheidszorg. “Zolang patiënten kunnen blijven shoppen tussen verschillende artsen, krijgen we nooit de mogelijkheid om het beleid bij te sturen”, aldus AADM.