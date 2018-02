Turkije voldoet naar eigen zeggen aan alle criteria voor Europese visumvrijstelling

Turkije voldoet naar eigen zeggen aan alle eisen voor een Europese visumvrijstelling. “De voorgeschreven 72 criteria voor de concretisering van een visumakkoord werden voltooid en vandaag door ons ministerie van Buitenlandse Zaken naar alle EU-agentschappen verstuurd”, zei de woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, woensdag in Ankara.

Het vooruitzicht op een visumvrijstelling voor Turkse staatsburgers in de EU maakt deel uit van het in maart 2016 afgesloten vluchtelingenakkoord tussen de regering in Ankara en Brussel. Voor de visumvrijsteling moet Turkije echter aan alle 72 criteria voldoen. Grootste struikelblok was tot dusver de door de EU gevorderde hervorming van de omstreden anti-terreurwetgeving.

Kalin zei dat in verband met de anti-terreurwetten “een regeling” werd getroffen, die de strijd tegen de terreur in Turkije niet afzwakt. Dat is aan de EU doorgespeeld. Meer bijzonderheden noemde hij niet.

De EU heeft Erdogan dinsdag uitgenodigd voor een ontmoeting op 26 maart met de leiders van de Europese Unie in de Bulgaarse stad Varna. De betrekkingen tussen de EU en Turkije zijn al meer dan een jaar gespannen. Brussel laakt Turkije onder andere voor de ondermijning van de rechtsstaat en een gebrek aan fundamentele vrijheden vooral na de mislukte poging tot staatsgreep in juli 2016. De EU heeft daarom de onderhandeling over een EU-toetreding van Turkije de facto bevroren.