Moeder en dochter doen gouden zaken in prostitutiesector, maar lopen tegen de lamp

Brugge - De Brugse strafrechter heeft een 58-jarige vrouw uit Brugge en haar 36-jarige dochter veroordeeld voor de exploitatie van ontucht. C.B. kreeg een jaar gevangenisstraf met uitstel voor haar rol in een escortbureau. Haar dochter stelde op acht jaar tijd 105 prostituees te werk. N.D. werd tot twee jaar voorwaardelijk veroordeeld en haar huis in Wingene werd verbeurdverklaard.

N.D. begon in februari 2006 als uitbaatster van een huis van ontucht in de Haarakkerstraat in Brugge. Daarna verhuisde ze de bordelen nog naar twee andere panden. Op die locaties werkten de volgende acht jaar in totaal 105 prostituees voor “Privé Leentje”. Verschillende vrouwen werkten later nog voor eigen rekening. Zo werden een Togolese en een Nigeriaanse vrouw ondertussen zelf al veroordeeld tot strenge effectieve celstraffen voor mensenhandel.

De Brugse werd ook veroordeeld voor het opmaken van valse arbeidsovereenkomsten. In het contract was er immers sprake van een uurloon, terwijl de vrouwen op basis van hun seksuele prestaties werden betaald. De helft van hun opbrengsten moesten de prostituees afdragen aan hun bazin. Van de reële inkomsten kwam zelfs maar een kwart effectief op de loonfiches terecht.

1,2 miljoen

Het parket berekende dat N.D. met haar activiteiten in de prostitutie ongeveer 1,2 miljoen euro verdiende. Op de vraag tot verbeurdverklaring ging de rechter uiteindelijk niet in, onder andere omdat van dwang of uitbuiting geen sprake was. Een pand in Wingene, dat ze met haar opbrengsten had gekocht, werd wel verbeurdverklaard.

Recidivisten

N.D. kreeg in 2007 al eens opschorting van straf voor gelijkaardige feiten. Ook deze keer betwistte ze de feiten niet, maar vroeg ze om een voorwaardelijke straf op te leggen. De verdediging wees onder andere op de drugsverslaving van de beklaagde. De rechter veroordeelde N.D. uiteindelijk tot twee jaar gevangenisstraf en 6.000 euro boete, beide gekoppeld aan een reeks voorwaarden.

Ook haar moeder verdiende jarenlang haar brood in de erotische sector. Sinds 2009 werkten 14 prostituees voor de escortservice van de 58-jarige vrouw. De escortdames bleken niet via Dimona gemeld bij de RSZ. C.B. liep tegen de lamp, nadat een speurder in februari 2014 een fictieve afspraak maakte met één van de meisjes van “Escorte Manon”. De beklaagde zei dat ze met haar activiteiten zou kappen, maar bleek in april 2015 toch opnieuw te adverteren in een weekblad.

Net als haar dochter ontkende C.B. de feiten niet. De vrouw heeft ondertussen ander werk gevonden en vroeg om een gevangenisstraf met uitstel. De rechter veroordeelde de beklaagde tot de minimumcelstraf van een jaar met uitstel. De geldboete van 3.000 euro werd wel effectief opgelegd.