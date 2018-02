Nieuwe procedure om terdoodveroordeling VUB-prof in Iran te heroverwegen

Brussel - Er is (of er komt) een nieuwe procedure bij het Iraanse Hooggerechtshof om de terdoodveroordeling van de VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali te heroverwegen. De uitvoering van de doodstraf is sowieso “niet voor de onmiddellijke toekomst”. Dat heeft de Iraanse ambassadeur bevestigd tijdens een onderhoud van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois, antwoordde Bourgeois woensdag op een vraag van N-VA-parlementslid Marc Hendrickx.

Afgelopen weekend raakte bekend dat het Iraanse Hooggerechtshof de doodstraf tegen wetenschapper Ahmadreza Djalali heeft bevestigd. Dat bevestigde ook zijn advocaat Zouhaier Chichaoui.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die de kwestie al langer van nabij opvolgt, heeft de Iraanse ambassadeur bij zich geroepen. Die bevestigde niet alleen het nieuws van afgelopen weekend, maar ook dat er nog een nieuwe procedure mogelijk is om bij het Hooggerechtshof aan te dringen op een heroverweging van de terdoodveroodeling. Die nieuwe procedure is gestart of zal aanhanging gemaakt worden.

Volgens de ambassadeur zal die procedure ook grondiger gebeuren dan de voorgaande. De ambassadeur voegde er nog aan toe dat de uitvoering van de doodstraf “niet voor de onmiddellijke toekomst is” en dat Djalali “de nodige medische zorgen krijgt, maar wel lijdt onder zijn situatie”. Over het gratieverzoek dat Bourgeois eerder heeft ingediend, is er voorlopig geen nieuws.

Minister-president Bourgeois herhaalde zijn ambitie om alle diplomatieke middelen uit te putten om de Iraanse autoriteiten op andere gedachten te brengen. Van eventuele sancties of economische tegenmaatregelen wil de Vlaamse regeringsleider niet weten.