Brussel wil Britten kunnen straffen tijdens overgangsfase

De Europese Unie wil het Verenigd Koninkrijk kunnen ‘straffen’ als de Britten de Europese regels tijdens de overgangsperiode na de Brexit, overtreden. Dat staat te lezen in de ‘position paper’ waarin de Europese Commissie haar uitgangspunt voor de verdere onderhandelingen bekendmaakt. Concreet denkt de Commissie eraan om Britse bedrijven de toegang tot de deels EU-markt te ontzeggen als de Britse overheid zich niet aan de afspraken houdt.

Hoewel de Britten de EU in maart 2019 officieel vaarwel zeggen, zijn ze nog tot eind 2020 gebonden door de Europese richtlijnen en verordeningen. In ruil daarvoor behouden ze hun vrije toegang tot de eengemaakte markt. Tijdens die overgangsperiode wordt met Brussel onderhandeld over de definitieve relatie.

Mochten de Britten zich niet aan de voorwaarden houden, dan kan Brussel nog altijd naar het Europees Hof van Justitie stappen. Maar omdat het daar vaak jaren wachten is op een verdict, is dat geen oplossing. De Europese Commissie wil sneller kunnen optreden, en voorziet daarom een eigen sanctieprocedure: als Groot-Brittannië zich misdraagt, dan kan Brussel Britse bedrijven de toegang tot bepaalde delen van de interne markt ontzeggen. De position paper heeft het verder ook over importtarieven, striktere douanecontrole voor Britse burgers die naar Europa willen reizen of de opschorting van het luchtvaartverdrag dat Britse maatschappijen het recht heeft tussen het Verenigd Koninkrijk en het continent te vliegen.

Wat de Britten dan precies moeten mispeuteren om de toorn van de EU over zich af te roepen, staat niet duidelijk in het document. Maar het is geen geheim dat Brussel zich grote zorgen maakt over de rechten van Europese burgers die in Groot-Brittannië wonen. Premier Theresa May bezorgde de Europese onderhandelaars vorige week nog een koude douche toen ze zei dat Europeanen die tijdens de overgangsperiode nog verhuizen, niet dezelfde rechten zullen krijgen als Britse burgers.

Voor een finale overeenkomst over de overgangsperiode is een fiat van Londen nodig. De position paper vormt enkel het uitgangspunt van de Commissie, de Britten moeten vrijdag een update komen geven over hun visie op de toekomstige relaties met de Unie.