SpaceX deelt fascinerende webcambeelden van Tesla in de ruimte

Ze gaan de wereld rond: de webcambeelden die SpaceX, het bedrijf van ondernemer Elon Musk, heeft vrijgegeven van de rode Tesla Roadster die momenteel door de ruimte zweeft. Dinsdag schreef het bedrijf geschiedenis door de Falcon Heavy-raket, ’s wereld meest krachtige raket, in de ruimte te lanceren. Een heuglijk moment waar Musk met trots op terugkijkt: “Ik probeer nog altijd te beseffen wat er allemaal is gebeurd, het is surreëel.”

Foto: Photo News

Met behulp van een webcam werd een urenlange livestream uitgezonden die de rode sportwagen vanuit verschillende hoeken filmde. De betoverende beelden doen je haast vergeten dat het voertuig op dit moment aan een rotvaart richting Mars aan het zweven is. Op het dashboard valt ‘Don’t Panic’ te lezen, terwijl ‘Starman’, de ‘bestuurder’ van de sportwagen, wordt vergezeld met een soundtrack: Space Oddity, een hit van David Bowie.

Het is allemaal het gevolg van een nagenoeg perfecte lancering. De zeventig meter hoge Falcon Heavy-raket werd om 21.45 uur succesvol gelanceerd en kon zowel de zijwaartse stuwraketten als de Roadster zonder problemen afstoten. Enkel bij de landing van de drie raketten liep het even mis. Waar dat de onderste raketten veilig terugkeerden, miste de centrale raket het landingsplatform dat voorzien was. Niettemin wordt er gesproken over een mijlpaal in de geschiedenis van de ruimtevaart.

Foto: Photo News

“Beeldde me explosie in op lanceerplatform”

In een reactie achteraf strooide Musk met veel lof voor zijn werknemers. “Ik ben heel trots op het team van SpaceX”, laat hij weten. “Ze hebben iets ongelofelijks verwezenlijkt. Ze maakten de meest geavanceerde en sterkste raket van de wereld. Ik probeer nog altijd te beseffen wat er allemaal is gebeurd, het is surreëel.”

De ondernemer gaf ook toe dat hij een doemscenario voor ogen had. “Ik beeldde me eerst een enorme explosie in op het lanceerplatform, waarbij je een wiel op en neer zag botsen op de weg”, vertelde hij. “Maar gelukkig is dat dus niet gebeurd. De missie verliep zoals we hadden gehoopt, op uitzondering van de centrale stuwraket.”

