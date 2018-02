Deze boer heeft een wel heel unieke helper

Het lijkt trucage, maar deze beelden zijn wel degelijk echt. Rambo de Golden Retriever helpt graag een handje op de boerderij van zijn baasje in Ierland. De hond weet als geen ander een tractor te besturen en dat levert hilarische beelden op.

Grasmaaien, maïs platrijden, velden ploegen,... Rambo kan het allemaal. De 6-jarige hond is de beste helper van zijn baasje Albert. “Iedereen die hier passeert trekt foto’s of maakt een filmpje”, zegt hij. “Want ik geef het toe, het is geen alledaags zicht. En de mensen denken dat het niet echt is. Maar Rambo zit wel degelijk achter het stuur van de tractor. Al van kleinsaf aan was Rambo erg geïnteresseerd in de boerderij. Toen ik ging werken, liep hij altijd met mij mee en keek toe hoe ik op het veld bezig was. En vandaag de dag kijkt hij niet meer toe, maar staat hij naast mij.”