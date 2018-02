Mama haalt peutertje (2) uit kinderopvang en ontdekt dat haar wenkbrauwen zijn geëpileerd

Een kinderopvang uit Pasco in de Amerikaanse staat Washington staat zwaar onder vuur, nadat twee moeders beweren dat hun peuters terugkwamen met geëpileerde wenkbrauwen. De kindjes waren amper twee jaar oud, maar hadden toch de pijnlijke procedure moeten doorgaan. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Toen mama Alyssa Salgado haar tweejarig dochtertje ging afzetten op de kinderopvang ‘CBC Daycare’ donderdagochtend leek de peuter nog haar vrolijke zelf. Het was pas toen haar mama Lilayiah die avond optilde dat ze merkte dat er iets veranderd was. Tussen de wenkbrauwen van haar dochtertje ontbrak een gedeelte. De huid waarop eerder nog haren hadden gezeten, was helemaal rood. “Mijn dochtertje heeft al van haar geboorte een wenkbrauw uit één stuk. Dat is altijd al zo geweest en ik hou van haar zoals ze is”, vertelt haar moeder Alyssa Salgado aan WLTX News. Nu was er wel degelijk een stukje weg.

Niet de enige

Ook mama Glenda Maria Cruz merkte op dezelfde dag hetzelfde op bij haar zoontje. Ook zijn wenkbrauwen waren bijgewerkt en geëpileerd. Hij moet nog twee jaar worden. “Ik probeerde zijn gezichtje aan te raken, maar dat liet hij niet toe. Hij riep ‘nee, nee, stop’ en hij snikte dat het pijn deed. Verschrikkelijk om te zien, want dat is mijn kindje, hé”, aldus Cruz. Ze wil zich niet voorstellen hoeveel pijn haar zoon gehad moet hebben tijdens het pijnlijke proces van het epileren.

“Ik weet niet hoe andere moeders zouden reageren, maar ik vind dit echt heel erg. Hun huid is nog zo delicaat. Plus, niemand heeft het recht om mijn zoon op die manier pijn te doen. Ik denk dan: wat is het volgende? Hij is maar een peutertje, hij kan zichzelf niet verdedigen. Ik voel me een slechte moeder, omdat ik hem niet kon helpen toen hij pijn had.”

Uitgelachen

De moeders trokken meteen aan de alarmbel. “Ik stuurde de bazin eerst een berichtje en toen begon ze eerst talloze excuses te verzinnen”, aldus Alyssa Salgado. “Ik ben de volgende ochtend naar hen toegestapt en ze lachte mij in mijn gezicht uit. Ze vertelde allemaal leugens, dus ik ben echt heel kwaad nu. Mijn dochter zou dit niet hebben moeten meemaken!”

De kinderopvang zelf vertelt een ander verhaal. “We nemen de aantijgingen heel serieus. We onderzoeken dit zo snel mogelijk tot op het bot. We zullen de schuldige vinden.” De moeders hebben hun kinderen niet meer teruggebracht naar de opvang en zoeken nu een andere plek voor hen.