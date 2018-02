Zaakvoerder retouche-atelier liet personeel werken voor vier euro per uur

Foto: Hollandse Hoogte / Just like to travel

Gent - De zaakvoerder van een retouche-atelier in Gent die volgens het Openbaar Ministerie zijn Bulgaarse naaisters maar 4 tot 5 euro per uur betaalde, riskeert twee jaar celstraf voor sociale fraude en mensenhandel. De man moet worden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs, pleitte zijn advocaat woensdag voor de correctionele rechtbank van Gent.

De zaakvoerder zou de Bulgaarse vrouwen naar België gehaald hebben om in zijn atelier retouches uit te voeren. Het ging om acht vrouwen, die volgens de openbare aanklager geen Nederlands spraken en ook niet in orde waren met hun verblijfsvergunning.

“Ze verdienden 4 tot 5 euro per uur en moest zes of zeven dagen per week werken”, zei de arbeidsauditeur. “Ze dachten dat ze werknemer waren, maar dat was niet het geval. De man werd al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Ik vraag twee jaar cel en de verbeurdverklaring van 322.000 euro aan inkomsten uit het misdrijf.”

De verdediging gaat voor de vrijspraak. “De retouchezaak werkt voor grote modeketens als Zara en E5. Hij moest het dus van grote volumes hebben want de marges zijn heel klein. Mijn cliënt had eerst twintig werknemers, maar stapelde te hoge RSZ-schulden op. Dat hij de slachtoffers geronseld zou hebben in Bulgarije, is absolute quatsch.” Ondergeschikt vroeg de advocaat de gunst van de opschorting of een werkstraf.

Uitspraak op 7 maart.