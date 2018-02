Vrije speler Patrice Evra ‘loves this game’ en wordt opgevist door West Ham

West Ham geeft vrije speler Patrice Evra een nieuwe kans. De 36-jarige Fransman zat zonder contract nadat Marseille hem in november had ontslagen. Evra deelde voor een Europa League wedstrijd een karatetrap uit aan een supporter, waarvoor hij van de UEFA ook een schorsing kreeg. De cultfiguur krijgt bij de Hammers een contract tot juni 2018.

Patrice Evra staat tegenwoordig vooral bekend voor zijn motiverende Instagram-filmpjes, maar maakte vooral naam bij Manchester United en later ook nog Juventus. Hij beleefde bij beide clubs vele successen met onder meer zeven titels en Champions League-winst. De 81-voudige Franse international vindt bij West Ham zijn voormalige manager David Moyes terug, die hem ook al coachte bij Manchester United.

“Ik ben echt blij om een Hammer te zijn en terug in de Premier League te spelen, ‘I Love This Game’”, aldus de Fransman met zijn wereldberoemde quote die hij zo vaak gebruikt op zijn Instagram.

“Het is fantastisch om terug te zijn en ik ben West Ham dankbaar dat ze me deze kans geven om terug te voetballen. Ik weet dat ik hard zal werken, plezier zal hebben met mijn ploegmaats en alles zal geven op het veld. Ik wil West Ham, de voorzitter, de manager en mijn ploegmaats danken voor het warme welkom dat ze mij, mijn broer en mijn makelaar hebben gegeven. Ik wou gewoon heel graag bij West Ham spelen, geld was geen heikel punt en de deal met de club was snel rond”, besloot Evra, die het nummer 27 krijgt.