Israël vernielt Palestijnse school die met Belgisch geld betaald werd

Het Israëlische leger heeft het voorbije weekend een Palestijnse school vernield die onder meer met Belgische middelen gefinancierd werd. Dat meldt de ngo Broederlijk Delen woensdag. De organisatie vreest dat Israël op die manier een tweestatenoplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict onmogelijk wil maken.

Israël vernielde zondagmorgen om 5.00 uur twee klaslokalen van een school in Abu an-Nuwar, op de Westelijke Jordaanoever. Volgens Broederlijk Delen kunnen daardoor 26 kinderen niet meer naar de klas. De twee vernielde klaslokalen werden gefinancierd door leden van het West Bank Protection Consortium, waar ook België deel van uitmaakt.

Israël had op 12 december al het bevel uitgevaardigd voor de vernieling van de klaslokalen, die niet op een wettige manier zouden gebouwd zijn. “Het leger verklaart steevast dat de klaslokalen gebouwd werden zonder bouwvergunning. Maar bouwvergunningen zijn zo goed als onmogelijk te verkrijgen voor de Palestijnse gemeenschappen in Zone C”, zegt Julie Goditiabois, beleidsmedewerker Israël en Palestina bij Broederlijk Delen. Zone C is het gebied op de Westelijke Jordaanoever dat volledig onder Israëlisch toezicht staat.

Foto: AP

Volgens Broederlijk Delen wil Israël met die vernieling in de eerste plaats de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever eenvoudiger maken. Abu an-Nuwar ligt in een gebied dat de huidige Israëlische regering op termijn wil annexeren. Zo zou Oost-Jeruzalem volledig geïsoleerd worden van de Westelijke Jordaanoever, stelt de ngo. “Op die manier wordt de oprichting van een territoriaal eengemaakte Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad onmogelijk. De tweestatenoplossing lijkt verder af dan ooit.”

Het Israëlische leger heeft sinds 2009 naar schatting vierhonderd structuren vernield die gefinancierd werden door de EU of haar lidstaten, besluit Broederlijk Delen.