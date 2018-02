Genkse vrouw rijdt in op douaniers en verkoopt klap aan agent

Genk / Tongeren - Het openbaar ministerie heeft woensdag in de rechtbank van Tongeren een gevangenisstraf gevraagd van in totaal vijftien maanden en een geldboete voor een Genkse vrouw die eind juni 2016 een wijkagente een klap verkocht en in maart 2017 probeerde in te rijden op enkele douaniers. De vrouw was niet aanwezig op de zitting.

De wijkagente kreeg een klap in het gezicht toen ze probeerde te bemiddelen in een geschil. Ze was ingeschakeld omdat de Genkse vrouw een kind dat ze mocht zien in het kader van een bezoekregeling, niet wilde meegeven aan de voogd. Toen de wijkagente op de vrouw probeerde in te praten, werd ze uitgemaakt en kreeg ze een klap. Ze kon tien dagen niet werken.

De wijkagente vraagt een morele schadevergoeding van 500 euro.

Op 13 maart vorig jaar liep het opnieuw mis, toen de auto van de vriend van de vrouw werd tegengehouden door zes agenten van de dienst Douane en Accijnzen. Zij voerden een controle uit en hielden alle bestuurders tegen die nog boetes en/of belastingen moesten betalen. Terwijl de vriend met de douaniers praatte, kroop de vrouw achter het stuur en probeerde ze twee douaniers aan te rijden die voor de auto stonden. Die konden nog net wegspringen. Een andere douanier trok de vrouw uit de auto. Zij verzette zich hevig.

Het vonnis volgt op 7 maart.