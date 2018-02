Vloer volledig bedekt met water en spartelende vissen nadat aquarium het begeeft

Het was alle hens aan dek voor personeelsleden van een supermarkt in Georgië vrijdag. Het aquarium dat zich in de winkel bevindt, was gebarsten waardoor alle vissen op de grond terechtkwamen. Al spartelend probeerden ze te overleven, terwijl het personeel probeerde om de diertjes te vangen.

De klanten in een grootwarenhuis in Tbilisi moesten even buiten wachten vooraleer ze hun boodschappen konden verderzetten. Doordat het aquarium van de winkel het begeven had, lag de vloer vol water en visjes. Personeelsleden probeerden ze zo snel mogelijk te vangen om ze daarna in een emmer water te kunnen steken.

Hoeveel vissen ze juist hebben kunnen redden, is niet geweten.