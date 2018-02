Nazi-belediging kost Pool vicevoorzitterschap van Europees Parlement

De Poolse conservatief Ryszard Czarnecki is niet langer vicevoorzitter van het Europees Parlement. Het halfrond in Straatsburg besloot hem woensdag uit zijn functie te zetten omdat hij een ander Pools parlementlsid had beledigd.

De 55-jarige Czarnecki van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) had zijn collega Roza Thun van oppositiepartij Burgerplatform omschreven als een “shmaltsovnik”, een belediging die gebruikt werd voor iemand die joden chanteerde tijdens de Nazi-bezetting.

Als één van de veertien vicevoorzitters van het parlement maakte Czarnecki een “ernstige fout”, zo oordeelde het halfrond, dat in een geheime stemming met de vereiste tweederdemeerderheid (447 tegen 196 stemmen) besloot om de Pool uit zijn functie te ontzetten. Hij blijft uiteraard wel lid van het parlement.

De fractieleiders beklemtoonden dat de sanctie niet gericht was tegen Polen of de Europese fractie van de PiS, die een nieuwe kandidaat voor de functie mag voordragen. “Opnieuw laat het Europese debat zich niet van zijn mooiste kant zien. Hoe mijnheer Czarnecki dit aanpakte, is alvast zeker onze stijl niet. Dat is duidelijk”, reageerde Mark Demesmaeker, die met N-VA in die Europese fractie zit.

“Dubbele standaard”

Tegelijk toonden de “traditionele politici” volgens Demesmaeker opnieuw aan dat ze “dubbele standaarden hanteren”. “Zullen de Europese christendemocraten nu bijvoorbeeld ook de ondervoorzitter van hun fractie, de Spanjaard Gonzales Pons, tot de orde roepen, omdat hij gelijkaardige beledigingen uitte?”

Tegen de achtergrond van de Catalaanse crisis had Gonzalez Pons N-VA een “xenofobe” partij genoemd die “met de Duitse bezetter collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog”. Ivo Belet (CD&V) vindt dat de twee zaken niet op dezelfde lijn geplaatst mogen worden. “Czarnecki had een representatieve functie voor het hele parlement en al zijn fracties. Pons heeft zo’n functie niet, en heeft dus meer vrijheid.”