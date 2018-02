Brusselse politiecommissaris sleept eigen bazen voor Raad van State

Brussel - Commissaris Pierre Vandersmissen van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene trekt naar de Raad van State wegens het mislopen van een benoeming tot korpschef. Dat bericht de Franstalige zender RTBF woensdag. Het politiecollege achtte Vandersmissen “niet geschikt” voor de job en dat berokkent hem nu schade, luidt het.

Politiecommissaris Vandersmissen is bekend als de man die al jaren de betogingen in de hoofdstad in goede banen moet leiden. Bij één daarvan, in mei 2016, werd hij door een betoger bewusteloos geslagen. Maar in het verleden waren er ook al klachten over de gespierde aanpak van Vandersmissen.

In september 2016 besliste het politiecollege, waarin onder meer de burgemeesters van Brussel Yvan Mayeur en van Elsene Dominique Dufourny zetelen, om Michel Goovaerts te benoemen als korpschef. Zijn benoeming werd nadien bekrachtigd door de minister van Binnenlandse Zaken en sinds begin vorig jaar heeft Goovaerts zijn functie opgenomen.

Maar het feit dat Vandersmissen bij de beoordeling als “ongeschikt” werd omschreven, berokkent hem nu schade. De commissaris vindt dat dit hem verhindert om te solliciteren voor andere functies binnen en buiten de zone. Een eerste hoorzitting voor de Raad van State is gepland voor 16 februari.