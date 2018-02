Vergeet de Ice Bucket Challenge: op de set van Thuis testten ze de ALS Pepper Challenge uit

De tijd van koude emmers water over je heen te krijgen is voorbij. Geen Ice Bucket Challenge meer dus om de spierziekte ALS in de aandacht te brengen, maar wel: de super hete ALS Pepper Challenge.

Het is alweer vier jaar geleden dat de Ice Bucket Challenge de ronde deed over de hele wereld. De bedoeling was simpel: je goot een emmer ijskoud water over je heen, en/of doneerde een geldsom voor de ALS-patiënten. Daarna kon je een volgende persoon nomineren die hetzelfde moest doen.

Maar nu is er de Pepper Challenge waar je wordt uitgedaagd om een hete peper op te eten. Op de set van Thuis, waar Steven en zoon Kobe lijden aan de zeldzame ziekte, deden ze het alvast met plezier. “Je zet best al een glas melk klaar voor achteraf”, zegt actrice Leah Thys. Maar er worden ook andere tips meegegeven. “Niet nadenken en gewoon doen is de beste manier om de peper binnen te krijgen”, zegt een deelneemster.