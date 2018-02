Doping blijft plaag in fitnesscentra: één op vijf loopt tegen de lamp

Doping blijft een plaag in fitnesscentra. Dat blijkt woensdag uit cijfers van NADO Vlaanderen, de instelling die in Vlaanderen de dopingcontroles uitvoert. Bij controles vorig jaar liep ruim een vijfde van de centra (21,1 procent) tegen de lamp. Dat percentage ligt nog iets hoger dan in 2016, toen in 20,8 procent van de gevallen dopingpraktijken werden vastgesteld.

NADO voerde in 2017 76 dopingtests uit in fitnesscentra, beduidend meer dan de 24 over 2016. De instelling zegt dat er ‘gericht’ werd gecontroleerd in centra met ernstige vermoedens over dopinggebruik. “Daardoor ligt het percentage vermoedelijk wel hoger dan het algemene gemiddelde in de doorsnee fitnesscentra, maar toch is het aantal afwijkende resultaten zorgwekkend”, aldus NADO.

Bij de controles binnen wedstrijdverband blijven bodybuilding en powerlifting een kwalijke reputatie torsen, met respectievelijk 12,9 procent en 11,1 procent dopingpraktijken. Binnen die sporten en in de fitnesscentra wordt er vooral naar anabolica gegrepen.

“Het ongecontroleerde gebruik van anabolen houdt een groot gevaar in voor de fysieke en psychische gezondheid van de sporter zelf (hartproblemen, verhoogde kans op tumoren, impotentie ...), maar ook meer en meer voor de personen in de onmiddellijke omgeving van de sporter (agressief gedrag)”, zegt NADO.

Binnen wedstrijdverband werden vorig jaar 1.063 dopingcontroles uitgevoerd. In 3,1 procent van de gevallen werden dopingpraktijken vastgesteld. In 2016 lag dat percentage nog op 3,8 procent. In zo’n 40 procent van de gevallen grijpen zondaars naar stimulantia, vooral amfetamines. Die stoffen helpen de sporter om de pijngrens te verleggen en alerter te reageren.

“Populaire” sporten als wielrennen (201), atletiek (114) en voetbal (113) kregen de meeste controles te verwerken. In respectievelijk 3 procent, 3,5 procent en 0,9 procent van de tests werden dopingpraktijken opgetekend.