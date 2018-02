Younes en Napoli geraken het niet eens over transfer, ondanks ondertekend contract

Aan de overstap van Amin Younes van Ajax naar Napoli lijkt een juridisch staartje te komen, nu de Duitse vleugelspeler op zijn stappen wil terugkomen. Younes tekende in januari een contract bij de leider van de Serie A voor volgend seizoen

De Duitse international Amin Younes streek in 2015 neer bij Ajax. Sindsdien kon de vleugelspeler op de interesse van verscheidene Europese topclubs rekenen. Zijn voorkeur ging uiteindelijk uit naar Napoli, bij wie hij in januari een contract tekende. Volgens dat contract, waarvoor Napoli een afkoopsom van vijf miljoen euro betaalde, zou Younes, wiens contract bij Ajax dit jaar afloopt, het seizoen nog uitspelen bij de Nederlandse topclub. Vanaf 1 juli zou de voetballer dan normaal gezien in dienst treden bij het Napoli van Dries Mertens.

De 24-jarige Younes zou echter zijn twijfels hebben bij de verhuis naar de Italiaanse topclub. Volgens Mattia Grassani, de advocaat van de club, zal Napoli juridische stappen ondernemen indien Younes zijn contract niet naleeft. “Younes heeft dan wel gezegd dat hij niet naar Napels zal afreizen, maar hij heeft wel degelijk een contract vanaf 1 juli getekend bij de club,” vertelde de advocaat aan Radio CRC. Volgens Grassani is het contract reeds geregistreerd bij de Italiaanse voetbalbond, wat het dus bindend maakt. “Als Younes ervoor kiest om een andere weg in te slagen, zal hij alle verantwoordelijkheid moeten dragen,” voegde Grassani er nog aan toe.