“Abdeslam zou eigenlijk zijn advocaat Sven Mary moeten ontslaan”

In het Brusselse justitiepaleis vindt donderdag de tweede zittingsdag plaats in het proces tegen Salah Abdeslam en Sofien Ayari. Die zal grotendeels in het teken staan van de pleidooien van de verdediging. Maar het is nog maar zeer de vraag of de advocaat van Abdeslam, meester Sven Mary, donderdag zal pleiten.

Maandag weigerde Salah Abdeslam immers te antwoorden op de vragen die voorzitster Marie-France Keutgen hem stelde. De man gaf daarbij ook aan dat hij de legitimiteit en het gezag van de rechtbank niet erkende. Bovendien gaf Abdeslam dinsdag aan dat hij het proces niet langer wilde bijwonen. En dat terwijl hij in september nog liet weten dat hij absoluut aanwezig wilde zijn, en daarna strafpleiter Sven Mary kon overtuigen hem (opnieuw) te verdedigen.

John Maes Foto: BELGA

Volgens collega-strafpleiter John Maes zou Abdeslam door die gewijzigde houding eigenlijk Mary moeten ontslaan. En als dat niet gebeurt, zou Mary zich in eer en geweten moeten afvragen of hij zijn cliënt nog wel op een geloofwaardige manier kan vertegenwoordigen. “Enkel als meester Mary van zijn cliënt een mandaat krijgt om op de zitting afstand te nemen van wat die cliënt op de zitting heeft gezegd, kan hij nog pleiten. Zonder dat mandaat kan hij Abdeslam niet meer vertegenwoordigen, en in dat geval zou hij dus donderdag ook niet kunnen pleiten”, aldus Maes bij Radio 1.