De verkiezing van de Gouden Schoen wordt niet spannend volgens u: afgetekende winnaar in onze poll

Op onze site peilden we naar uw voorkeur voor de Gouden Schoen en daaruit kwam één duidelijke winnaar uit de bus. Maar liefst 71 procent stemde voor Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer. Niemand kwam in de buurt van de Nederlander, eerste achtervolgers zijn Anderlecht-spelers Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Ruud Vormer is vanavond dan ook de topfavoriet om de Gouden Schoen in de wacht te slepen.