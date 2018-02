Natalie Portman: “Ik heb wel honderd verhalen over seksuele intimidatie in Hollywood”

Natalie Portman is al langer een voorvechtster van vrouwenrechten, maar nu vertelt de actrice dat ze zelf ook meermaals het slachtoffer werd van seksuele intimidatie. “Toen ik 13 was, kreeg ik een niet mis te verstane boodschap te horen: ‘Bedek je lichaam, anders straal je uit dat je geen respect verdient.’ Dat zou ik nu een milieu van seksueel terrorisme noemen.”

Portman deed haar verhaal tijdens een conferentie over vrouwenrechten Foto: Rolling Stone

“Eerst meende ik dat ik geen zulk verhaal te vertellen had, maar daarna dacht ik: ‘Tiens, wacht: ik heb zo wel honderd verhalen’. Volgens mij gaan veel mensen door dat proces: dat veel dingen die we vanzelfsprekend vonden, dat eigenlijk toch niet waren.”

Zo herinnert Portman zich een incident op een vlucht met het privévliegtuig van een filmproducer, die Portman probeerde daarbij te versieren. “We waren maar met twee op dat vliegtuig, en slechts één bed was opgemaakt. Er is verder niets gebeurd, hij viel me niet aan. Maar ik heb toen wel gezegd dat ik me er niet gemakkelijk bij voelde, en daar hield hij rekening mee. Maar dat was super not OK, weet je? Dat was totaal onaanvaardbaar en manipulatief. Ik was bang.”

Portman hield vorige maand een opvallende speech tijdens een mars voor vrouwenrechten Foto: rr

“Seksueel terrorisme”

Vorige maand hield Portman een fel gesmaakte speech tijdens een betoging voor vrouwenrechten in Los Angeles. Daarbij noemde ze wat zij en andere actrices hadden moeten ondergaan “seksueel terrorisme”.

“Toen ik 13 jaar oud was, was de boodschap aan mij heel duidelijk”, aldus Portman. Op die leeftijd maakte de Israëlisch-Amerikaanse actrice haar filmdebuut in de Franse actiefilm ‘Léon’. “Ik was enthousiast, maar kreeg te horen dat ik mijn lichaam moest bedekken. Anders zou ik uitstralen dat ik geen respect verdiende. Men maakte kleine opmerkingen over mijn lichaam, maar gebruikte ook meer dreigende taal dat ik mijn gedrag onder controle moest houden. Dat noem ik nu een milieu van seksueel terrorisme.”

De Oscarwinnares benadrukt ook dat het huidige klimaat een omslagpunt kan zijn in de filmindustrie en in de maatschappij als geheel. “Veel mensen, vooral ‘gekleurde vrouwen’ klagen dit al langer aan, en er werd niet geluisterd. Dus is het heel belangrijk dat men nu wel luistert. “