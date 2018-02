Marc Coucke heeft koper gevonden voor KV Oostende: “Nieuwe voorzitter is bekend”

Marc Coucke heeft de overname van KV Oostende afgerond. Dat heeft huidige voorzitter van Oostende woensdagavond zelf bevestigd, eerst met een cryptische tweet, later op de rode loper op het Gala van de Gouden Schoen. Coucke was naarstig op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de Kustploeg, want op 1 maart neemt hij officieel over bij Anderlecht.

“Morgen om 14u30 wordt tijdens een persconferentie de nieuwe eigenaar voorgesteld”, vertelde Marc Coucke bij VTM. “Ik sta hier figuurlijk een paar kilo lichter. Het waren lastige weken, maar nu valt er een enorme last van mijn schouders”, aldus Coucke, die ook bij onze man ter plekke dolde. Is KV Oostende verkocht? “Een kort antwoord: ja”. En weg was hij.

Tweeten zoals de premier:

Deal! — Marc Coucke (@CouckeMarc) February 7, 2018

De verkoop van KVO was nodig, omdat het verboden is eigenaar te zijn van twee clubs die in dezelfde competitie actief zijn. De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal er de komende weken en maanden op toezien dat de overnamedossiers reglementair correct worden afgewerkt. Op 15 februari moeten de proflicenties aangevraagd worden. Eind maart zal de Licentiecommissie de aanvragen evalueren, clubs hebben tot dan de mogelijkheid om stukken toe te voegen. Midden april volgt vervolgens het finale oordeel.

“De voorbije weken is er druk geschreven en gespeculeerd over de overname van KV Oostende”, aldus de kustploeg. “Er doken veel namen en verhalen op en het dossier zat de voorbije dagen effectief ook in een stroomversnelling. Donderdagmiddag volgt meer duidelijkheid, met een persconferentie waarin de nieuwe eigenaar en voorzitter wordt voorgesteld.”