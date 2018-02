Club Brugge-coach Ivan Leko gelooft nog in bekerstunt tegen Standard: “Samen met de fans gaan we ervoor”

Club Brugge staat donderdag voor een schier onmogelijke opdracht. In de terugmath van de Croky Cup moet het een 4-1 achterstand ophalen tegen Standard, wil het de finale halen. Club-coach Ivan Leko gelooft nog er nog in: “Statistisch gezien hebben we niet veel kans, maar ik geloof in een remontada”, aldus Leko, die zijn spelers oppepte met legendarische beelden, zoals de Champions League-zege van Barcelona tegen PSG.

“Statistisch gezien hebben we niet veel kans, maar ik geloof in een ‘remontada’ en daag onze fans – de beste twaalfde man van het land – uit: maak er samen met ons een fantastische wedstrijd van. We hebben al getoond dat we met goed voetbal wedstrijden kunnen winnen.”

“Met dat geloof moeten we de wedstrijd starten: passie, dominantie en aanvallend voetbal.” Gebruikt Leko ook beelden van vroegere comebacks om de spelers te motiveren? “Ik heb niet teveel beelden gebruikt. Je moet je spelers bewijzen dat het kan en die feiten zijn er: we scoren veel en vaak. Het is Barcelona vorig seizoen ook gelukt (tegen PSG, red.), net zoals Deportivo tegen het grote AC Milan in 2004. Samen met de fans gaan we er morgen gewoon volop voor!”