Scheidsrechtersbaas Verbist weerlegt opnieuw kritiek van ex-ref Gumienny

Brussel - Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft woensdag opnieuw de kritiek van ex-ref Serge Gumienny over de werking van het Referee Office van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) weerlegd.

“De insinuatie dat de quotering van de scheidsrechters aangepast wordt na de uitzending van Extra Time is totaal uit de lucht gegrepen”, aldus Verbist in een officiële verklaring. Daarmee reageert de scheidsrechtersbaas op een uitspraak van voormalig arbiter Gumienny. Die had in het weekblad Humo laten optekenen dat de beoordelingen van de prestaties van de refs daags na het voetbalweekend werden gegeven, maar een dag later al werden herzien. “Dan hadden ze maandagavond naar Extra Time gekeken”, zei Gumienny, die zei dat het systeem ondertussen veranderd is. “Voortaan ontvangen scheidsrechters hun beoordeling pas ná het programma.”

“Totaal uit de lucht gegrepen”, pareert Verbist. “De manier van werken van het Referee Office komt totaal niet overeen met hetgeen in het artikel beschreven staat. De quotering van onze scheidsrechters wordt door de aangeduide Referee Observer op maandagvoormiddag doorgestuurd naar ons secretariaat. Het Referee Office analyseert en bespreekt deze quoteringen op basis van beeldmateriaal. Meteen daarna contacteert de Referee Observer de scheidsrechter om de wedstrijd te bespreken”, legt Verbist uit.

Het is niet de eerste keer dat Verbist in een persbericht de verklaring van Gumienny countert. De ex-ref suggereerde eind vorige maand dat Club Brugge invloed uitoefent op de aanduidingen.