Een interview met Nicolas Lombaerts waar de ontgoocheling over Couckes vertrek van afdruipt: “Moeten we nu winnen tegen Anderlecht of niet?”

Nicolas Lombaerts (32) werd deze week verkozen tot nieuwe aanvoerder van KV Oostende. Een positieve noot in een erg woelige periode, want de 33-voudige Rode Duivel voelt zich belazerd nu Marc Coucke KVO inruilt voor Anderlecht. Door en voor Coucke had Lombaerts net getekend aan de kust, nu heerst er onzekerheid. Hoog tijd om zijn gedacht eens te zeggen.