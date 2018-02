Wie is Frank de Tank, de man die bovenaan de Antwerpse dodenlijst prijkt?

Het had gisteren een mooie dag kunnen zijn voor de Antwerpse drugstrafikant Frank V., alias Frank De Tank. Het gerecht stuurde twee kerels die molotovs naar zijn vorige woonst hadden gegooid naar de cel. Maar Frank heeft wel wat anders aan zijn hoofd: Zijn naam prijkt op de dodenlijst van de drugsmaffia die dinsdag teruggevonden werd. Wie is “de chef van het uitzendbureau in drugszaken”?