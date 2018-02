Is Ruud Vormer een terechte Gouden Schoen? We vroegen het aan acht topfiguren uit ons voetbal

Topfavoriet Ruud Vormer is zoals verwacht woensdagavond de laureaat geworden van de 64e Gouden Schoen. De Nederlander verzilverde zijn uitermate sterke terugronde met Club Brugge. Vormer staat voor kracht, inzet en een fijnbesnaarde traptechniek, maar is minder lichtvoetig dan vele van zijn voorgangers. Is hij een terechte winnaar van de Gouden Schoen? We vroegen het aan Timmy Simons, Herman Van Holsbeeck, Philippe Clement, Aad de Mos, Francky Dury, Bart Verhaeghe en Jean-Marie Pfaff.